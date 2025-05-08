Çin Devlet Başkanı Şi Kremlin'de

Rusya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkiler derinleşerek sürüyor.





9 Mayıs'taki Zafer Günü törenleri kapsamında Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluştu. Liderlerin görüşmesi, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.





Karşılama töreni gerçekleştirildi





Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre, Şi, Putin tarafından Kremlin’de düzenlenen karşılama törenine katıldı.





'Sevgili dostum'





Kremlin’de Çinli mevkidaşı ile bir araya gelen Putin, burada yaptığı açıklamada, Şi’den "Sevgili dostum" sözleriyle bahsetti.





Putin, "Sizinle doğrudan iletişim kurma fırsatı için minnettarım." ifadelerini kullandı.









Teşekkür etti





Putin ayrıca İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazanılan “kutsal” zaferin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak için Moskova’ya gelmesi dolayısıyla Şi’ye teşekkür etti.





Putin, kendisinin de "Çin'i zevkle ziyaret edeceğini" sözlerine ekledi.





Şi de yaptığı açıklamada, Putin’den "Eski dostum" sözleriyle bahsederek Rusya Devlet Başkanı’nın davetiyle yeniden Rusya’yı ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu anlattı.





"Çin'in dünya güçleri olarak özel sorumluluklarını omuzlamak için Rusya ile birlikte çalışacağını" söyleyen Çin Devlet Başkanı, ülkesinin "Çin'in, Rusya'nın ve gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmının haklarını savunacağını" söyledi.





Şi, "Çin, eşit, düzenli, çok kutuplu ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme için Rusya ile çalışmaya hazırız." diye konuştu.





Çin Devlet Başkanı, "Tek taraflılık ve zorbalık ile karşı karşıya kalan Çin, Birleşmiş Milletler'in yetki ve statüsünü korumak için Rusya ile birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.















