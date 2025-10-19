Yeni Şafak
Ciple motosikletin çarpıştığı kazada iki yaralı

Ciple motosikletin çarpıştığı kazada iki yaralı

00:1519/10/2025, Pazar
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da ciple çarpışan motosiklette bulunan iki kişi meydana gelen kaza sonucu yaralandı.

Bolu’da cipin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yaşamkent Mahallesi Halis Duman Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 AEC 092 plakalı cip, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



