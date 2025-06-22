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Çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı: Can kaybı var

Çocuğuyla yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı: Can kaybı var

22:3122/06/2025, Pazar
IHA
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İki yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İki yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da bebek arabasındaki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol savrulan ve yaralanan anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı. Ancak iki yaşındaki minik, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve bebek arabasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne yaralandı.


Kaza, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bebek arabasındaki çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve 2 yaşındaki Miraç E. yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Miraç bebek ile annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



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