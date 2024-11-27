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Çocuklar oynayarak öğreniyor

Çocuklar oynayarak öğreniyor

İstanbul
10:5827/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sayılar, kartlar ve renklerle desteklenen bu modelde çocuklar sırayla oynamayı, kurallara uymayı ve arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı da öğreniyor.
Sayılar, kartlar ve renklerle desteklenen bu modelde çocuklar sırayla oynamayı, kurallara uymayı ve arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı da öğreniyor.

Anaokulu çağındaki çocuklar için oyun tabanlı öğrenmenin önemine işaret eden Eğitimci Ayşegül Sezer, "Çocuklar oyunlar içerisinde aktif rol aldığı için düşünmeye, araştırmaya, kendini ifade etmeye yöneliyor" dedi.

Okul öncesi çocukların eğitim sürecine katkı için geliştirilen yöntemler öğrenim hayatına büyük katkı sunuyor. Son yıllarda ders materyallerini oyunlar aracılığıyla öğrencilerle buluşturan oyun tabanlı öğrenme de bu yöntemlerden biri. Çocukların eğitim sürecine yenilikçi bakış açısı sunan bu metot, eğlenmenin yanı sıra eğitim hayatında kalıcı etki bırakmayı da amaçlıyor.

İŞBİRLİĞİ, EMPATİ VE PAYLAŞMA

Sayılar, kartlar ve renklerle desteklenen bu modelde çocuklar sırayla oynamayı, kurallara uymayı ve arkadaşlarıyla işbirliği yapmayı da öğreniyor. Grup içinde etkileşim kurmayı önceleyen bu eğitim modelinde, paylaşma ve empati de çocuklara öğretiliyor. Öğretmenin aktif olduğu geleneksel yöntemlerin aksine, oyun tabanlı öğrenmede çocukların aktif olmasıyla dikkat, hafıza, dil gelişimi gibi bilişsel alanlarda daha hızlı ilerlemeler kaydediyor.

HARFİN SESİ VAR!

Çocukların her bir harfin sesini öğrenmesine odaklanan metotlar da oyun tabanlı öğrenme süreçlerine entegre ediliyor. Ses farkındalığı yaratan metotlar sayesinde, çocuklar sesleri tanıyor, okuma ve yazmaya imkân sağlayacak çeşitli oyunlarla farkındalıklarını pekiştiriyor.

ÖĞRENMEYE İLGİ ARTIYOR

Oyun tabanlı öğrenmenin öğrencilerin başarı duygusunu beslediğini belirten İleri Nesil Okulları Müdürü Ayşegül Sezer, her öğrencinin kendi öğrenme stilini keşfetmesine alan açtığını söyledi.

Oyun içinde aktif rol alan çocukların ‘ne, nasıl, neden’ sorularıyla düşünme ve araştırmaya yöneldiğini anlatan Sezer, “Çocuklar bu sayede kendini ifade ederken, iletişim kurma ve üretmeyi de öğreniyor. Oyunlar içinde yaşayarak deneyimledikleri konuları günlük hayatlarına taşıma imkanı bularak kalıcı öğrenme sağlıyorlar. Bu yöntemle öğrenmeye ilgisi artan çocuklar, erken yaşta güçlü bir temel oluşturuyor. Oyunu; çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen güçlü bir eğitim aracı haline getiren oyun tabanlı öğrenme yaklaşımı son dönemde aileler için tercih sebebi oluyor” diye konuştu.



#Anaokulu
#Ayşegül Sezer
#İleri Nesil Okulları

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