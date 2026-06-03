Çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 kişi yaralandı

İstanbul Avcılar’da çocuklar arasında başlayan kavga, ailelerin de dahil olmasıyla büyüdü. Yaşanan olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, 1 Haziran Pazartesi günü Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların yakınlarının da olaya karışmasıyla büyüyen kavgada Y.E.Ş. isimli şahıs bacağından 4 kez bıçaklandı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tarafların cadde üzerinde kavga ettiği ve bir kişinin bıçaklandığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan vatandaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Y.E.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Büyükçekmece’de yakalandılar

Yaşanan olay üzerine harekete geçen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların Büyükçekmece ilçesinde bir adreste saklandıklarını belirledi. 2 Haziran Salı günü tespit edilen adrese yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 1981 doğumlu O.Ş.’nin 4 suç kaydı, 2007 doğumlu E.Ş.’nin 6 suç kaydı, 2009 doğumlu C.Ş. isimli çocuğun ise 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.







