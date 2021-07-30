Gündem Çocukların teslim olması nöbetteki ailelerin umutlarını çoğalttı Oğlum orada ölmeni istemiyorum gel vallahi gitmeyeceğim
DİYARBAKIR

Çocukların teslim olması nöbetteki ailelerin umutlarını çoğalttı: Oğlum orada ölmeni istemiyorum gel vallahi gitmeyeceğim

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti ilk günkü kararlılıkla sürerken, çocukların tek tek teslim olması umutlarına umut oldu. Oğlunun fotoğrafını öpen evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, "Oğlum ben senin orada ölmeni istemiyorum. Gel seni burada bekliyorum ve vallahi gitmeyeceğim. Ben seni burada bekliyorum gel teslim ol" dedi.

Haber Merkezi İHA
Çocukların teslim olması nöbetteki ailelerin umutlarını çoğalttı: Oğlum orada ölmeni istemiyorum gel vallahi gitmeyeceğim
Anne Mevlüde Üçdağ

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti tüm kararlılıkla devam ediyor. 2 yıla yakındır HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetinde olan Ayşegül Biçer’in oğluna, Güllü Turan’ın kızına ve Hayriye Akyüz’ün kardeşine kavuşması ailelerin umutlarına umut oldu.


Çocuklarına kavuşacaklarının umutlarını taşıdıklarını ve bütün çocukların dağdan gelip teslim olmasını isteyen, terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan Ramazan Üçdağ’ın annesi Mevlüde Üçdağ, çocukların terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı çok sevinçli olduğunu ve kendi çocuklarının da bir önce teslim olmasını istedi.

Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer’in oğlu PKK'dan kaçarak teslim oldu
GÜNDEM
Evlat nöbeti tutan Ayşegül Biçer’in oğlu PKK'dan kaçarak teslim oldu


31 EVLADIMIZ ÖRGÜTTEN KAÇTI
1 Haziran 2015’ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme katıldığını ve oğlunu alıncaya kadar HDP il binası önünde ayrılmayacağını aktaran anne Üçdağ, “Eylem yaptığımız 3 Eylül 2019’dan bugüne 31 evladımız terör örgütünden kaçarak teslim oldu. Çocukların teslim olmasıyla umutlarımız daha da çoğaldı ve çok mutlu olduk. Dağdan kaçıp gelenler de bizim evlatlarımız ve inşallah bizim evlatlarımız da bir an önce akılları başlarına gelip kaçıp gelecekler. Bizler burada onları beklemeye ve alıncaya kadar nöbette olmaya devam edeceğiz” dedi.
'OĞLUM ORADA ÖLMENİ İSTEMİYORUM'
Oğlunun fotoğrafını öperek teslim olmasını isteyen anne Üçdağ, “Ben buradan oğluma sesleniyorum; oğlum sen beni görüyor ve duyuyorsan ne olursa olsun sesime ses ol ve gel güvenlik güçlerine teslim ol. Oğlum ben senin orada ölmeni istemiyorum. Gel seni burada bekliyorum ve vallahi gitmeyeceğim. Ben seni burada bekliyorum gel teslim ol” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen evlat nöbetindeki aileler konuştu
OYNAT 00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen evlat nöbetindeki aileler konuştu
Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları PKK tarafından kaçırılan ve 676 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kurdukları çadırda evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Ailelerden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede birlik ve beraberlik çağrısında bulunduklarını belirterek, 'Yaptığımız görüşmede Diyarbakır'a geldiği için kendisine teşekkür ederek bir plaket taktim ettik. Biz sonuna kadar buradayız. Cumhurbaşkanımızın desteği ile bu mücadeleyi devam edip, hep beraber PKK'yı bitireceğiz” dedi.


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