Çok sayıda köy şap hastalığından karantinaya alındı

22:423/11/2025, Pazartesi
IHA
Karantina bölgesindeki tüm hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu.
Bolu Mudurnu'da bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine 18 köy ve 4 mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının görülmesi üzerine Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak ve Karapınarkavağı köyleri ile Karacakaya, Musalla, Kaygana ve Yıldırım Beyazıt mahalleleri karantina altına alındı. Karantina bölgesindeki tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulurken, sadece mezbahaya sevk edilmek üzere kontrollü nakillere izin verileceği bildirildi.



