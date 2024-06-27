Çöken binanın çevresinde yaşayanlar dehşet anlarını anlattı: Çocukları zor kurtardım

"Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım"