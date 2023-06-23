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Çorap alırken borca batmayın

E-ticaret platformlarında harcama yaparken çıkan ve 'Bu alışverişi taksitlendir' şeklinde pazarlanan banka kredileri tüketicinin aklını çeliyor. Bazen 2-3 tıklamayla kapanmayan bu ısrarcı ilanlar, vatandaşı daha fazla harcamaya itiyor. Tüketici dernekleri, bilinçli alışveriş yapılmadığı takdirde ödenemeyecek borç risklerine karşı uyardı.

Mehmet Ali Parto
04:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Online alışveriş kullanımı gün geçtikçe daha çok artarken, e-ticaret alanında sunulan yeni fırsat ve kampanyalar da çoğalmaya başladı. Alışveriş platformlarında bankaların verdiği krediler, siteye girildiği anda ana sayfada karşımıza çıkıyor. Bazen 2-3 tıklamayla kapanmayan bu ısrarcı ilanlar, vatandaşı daha fazla harcamaya ve ihtiyacı olmayan şeyleri almaya itebiliyor. Halk arasında çokça bilinen, 'Çarşıya, markete aç gidilmemeli yoksa hesap ikiye katlanır' sözü, online alışveriş sitelerinde de geçerli gibi. 100 liralık bir ürün almayı planlayan vatandaşın fikri, ‘Bu alışverişi taksitlendir’ ifadesini görünce değişiyor. 10 bin liralara kadar harcama yapabiliyor.

Aydın Ağaoğlu.

PAHALI ÜRÜNLER CEZBEDİYOR

Son dönemde e-ticaret platformlarında harcama yaparken çıkan kredi reklamları tüketicinin aklını çeliyor. Sonrasında ise tüketici, aslında hiç ihtiyacı olmayan pahalı ürünleri radarına alıyor. Tüketici dernekleri bu reklamların normal olduğunu, ancak bilinçli alışveriş yapması ve ihtiyacı kadar harcaması konusunda vatandaşı uyardı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicinin internette bilinçli harcama yapması gerektiğini söyledi.

TAKSİTLİ SATIŞ İFADESİNE ALDANMA

Ağaoğlu, "Faizler düşük gözüktüğü için bankalar, taksitli satışı ve alışveriş kredilerini tüketiciye öneriyor. Bu da, talepler doğrultusunda vatandaşa cazip geliyor. Fazla harcamadan kaçınmalı ve borca çok pahalı ürünler alınmamalı" dedi. "Borç yiyen kesesinden yer" diyen Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Vatandaş, alışverişte borçtan kaçınmalı. Tüketicilere ihtiyatlı ve bilinçli olmalarını öneriyorum. Ayrıca bu sitelerin sahteleri de olabiliyor. Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin ve sitenin orijinal olduğundan emin olun. Uygulamasını kullanmaya gayret edin."



#e-ticaret
#Alışveriş
#Kredi
#Borç
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