Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu

27/12/2025, Cumartesi
Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğuzhan Karameşe (30), yakınları tarafından Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde park halindeki otomobilinin içinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karameşe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan Karameşe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.




