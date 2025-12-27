Çorum'da 30 yaşındaki kişi aracında ölü bulundu

Oğuzhan Karameşe (30), yakınları tarafından Buharaevler Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde park halindeki otomobilinin içinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Karameşe'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda darp veya kesici alet izine rastlanmayan Karameşe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.