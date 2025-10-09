Yeni Şafak
Çorum'da bir evde başlayan yangın 3 haneyi sardı: Kısa sürede kullanılamaz hale geldi

09:209/10/2025, Perşembe
IHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum’un İskilip ilçesinde bir köyde çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

Çorum'da İsmet Çördük’e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ali Çördük ve Ahmet Çördük’e ait evlere sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine.


İskilip, Oğuzlar, Çorum Merkez, Bayat, Dodurga ve Osmancık ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.





