Çorum'da bir evde başlayan yangın 3 haneyi sardı: Kısa sürede kullanılamaz hale geldi

Çorum'da İsmet Çördük’e ait evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Ali Çördük ve Ahmet Çördük’e ait evlere sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine.

İskilip, Oğuzlar, Çorum Merkez, Bayat, Dodurga ve Osmancık ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.