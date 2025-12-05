Yeni Şafak
Çorum'da haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

22:555/12/2025, Cuma
IHA
Yaşlı kadın için kapısının önüne komşuları yumurta bırakmıştı
Çorum'da yaşlı kadından haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki Hafize Zeybek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.


Olay, Sungurlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hafize Zeybek’ten (80) bir süredir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri giren ekipler, Hafize Zeybek’in cansız bedenini buldu. Yaşlı kadının cansız bedeni, ekiplerin incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan, bir süre önce komşularının Zeybek için evinin önüne yumurta bıraktıkları ve yumurtaların aynı yerinde durduğu öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



