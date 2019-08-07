Gündem Çözüm baskısı
ANKARA

Çözüm baskısı

Türkiye, Suriye’de oluşturulacak barış koridoru için ABD ile görüşmelerini sürdürüyor. Oyalamalara karşı sabrı kalmayan Ankara, çözüm için Washington’u sıkıştırıyor. Yeni bir teklifle gelen ABD, güvenli bölgeyi dar bir alana hapseden 15 kilometre önerisini de kabul ettiremedi. Türkiye kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Güvenli bölge konusunda istişarelerde bulunmak üzere ABD’den gelen askeri heyet, dün Milli Savunma Bakanlığı’nda Türk askeri yetkililerle temaslarını sürdürdü.

Önceki gün altı buçuk saat süren görüşmeler dün 10.30’da başladı ve akşam saatlerine kadar sürdü. Askeri yetkililer, Türkiye’ye yeni teklifle geldi. Bu teklif ise ABD basınına, Türkiye’nin 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölge talebine karşılık 15 km derinlik önerisi olarak yansıdı. Türkiye’nin önceki günkü görüşmelerde güncel teklife de yanaşmaması üzerine, dün MSB’deki askeri heyetlerin görüşmeleri devam ettiği sırada ABD’den baskı açıklaması geldi.

ABD’Lİ BAKAN DEVREDE

Türkiye’nin, askeri teknik görüşmelerde, taleplerine yanaşılmaması halinde gerekirse güvenli bölgeyi tek taraflı tesis edeceği yönündeki kararlılığını ortaya koyması üzerine, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez” açıklaması yaptı. Esper, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde karşılıklı çıkarları tekrar alt üst edecek olan tek taraflı saldırıları engelleyeceğini söyledi. Esper, “Ankara ile bir anlaşmaya varacağımız konusunda umutluyum” ifadesini kullandı. Türkiye’yi Amerikan teklifine yanaştırmak isteyen Esper, ABD’nin ortak çözüm konusundaki istekliliğini de ifade etmiş oldu.

YENİ TEKLİFE DE RET

Ancak Esper’in bu hamlesi Ankara’da gerekli karşılığı bulamadı. Türkiye’nin, güvenli bölge taleplerine ilişkin kararlılığından geri adım atmayacağı vurgulandı. Türkiye’nin baskıları sonucu istişareleri sıklaştıran ABD, yeni bir teklif sundu. Bu hafta Ankara’ya sunulan yeni teklif, ABD basınına, Türkiye’nin 32 km derinlikte bir güvenli bölge tesisi talebine karşı 15 km derinlik önerisi olarak yansıdı. ABD’nin güvenli bölgeyi küçük bir alana hapsetme çabaları karşılık bulmadı. Önceki günkü yapılan görüşmelerde bu teklif de kabul görmedi. ABD’nin adım atmaması karşısında da Türkiye bir kez daha Suriye sınırları boyunca yapılan hazırlıkları anımsattı ve “tek başına” hareket etme kararlılığı mesajını vurguladı.

REKLAM

İKİ TARAF DA ORTAK ÇÖZÜME İSTEKLİ

  • Ancak yetkililer, her ne kadar karşılıklı sert açıklamalar olsa da iki tarafın da ortak çözüme istekli olduğunu belirtiyor. Kaynaklar, ABD’nin Türkiye’nin sabrının tükendiği açıklamaları karşısında istişareleri hızlandırması ve çözüm umuduna ilişkin söylemlerinin Türkiye ile ortak yol bulma istekliliğini gösterdiğini vurgularken, “ABD’nin Türkiye’nin talepleri karşısındaki hasassiyeti, müzakereleri sürdürmeye çalışması, Türkiye’yi kaybetmek istemediğini gösteriyor. Türkiye de Amerika da bu işi masada çözmek istiyor. Amerika, orta yolu bulma çabasında ve bütün argümanları ortaya koyuyor. Ancak Türkiye açısından bıçak kemiğe dayandı ve eninde sonunda Türkiye güvenli bölge koridorunu öyle ya da böyle halletmeye kararlı” değerlendirmesinde bulundular.

Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar MSB'de sürüyor
GÜNDEM
Güvenli Bölge'ye yönelik toplantılar MSB'de sürüyor
Rusya ile vizesiz seyahat dönemi

Rusya ile vizesiz seyahat dönemi

​Hizmet ve hususi pasaport sahipleri Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek.
5 donörleçapraz karaciğer nakli

5 donörle
çapraz karaciğer nakli

​İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, bir ilke imza atacak.
Filistinleştirme adımı

Filistinleştirme adımı

​Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesi patlama noktasında.
Türkiye<br>altınla şahlanır

Türkiye
altınla şahlanır

​Ahlatcı'dan Türkiye ekonomisi için dikkat çeken öneriler.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

​Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belli oldu.
Siyahi şüpheliye<br>köle muamelesi

Siyahi şüpheliye
köle muamelesi

Şüpheli polis tarafından halatla çekilerek atın arkasından yürütüldü.

Listeye<br>bir çizik daha

Listeye
bir çizik daha

​Gri listede yer alan terörist Miktad Örde etkisiz hale getirildi.

Yüksek<br>hassasiyete sahibiz

Yüksek
hassasiyete sahibiz

​AK Parti Sözcüsü Çelik, Kaz Dağları iddialarına yanıt verdi.

Sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyat

​Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Venezuela'dan<br>Trump'a tepki

Venezuela'dan
Trump'a tepki

​ABD'de bulunan Venuzela'ya ait tüm varlıkların dondurulmasına karar verilmişti.
Teröristin yanındalar!

Teröristin yanındalar!

​Uzmanlar, ABD'nin 'engel oluruz' tehdidini değerlendirdi.
İstenen<br>cezalar belli oldu

İstenen
cezalar belli oldu

Koza İpek davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kayboldu.
Böyle yakalandılar

Böyle yakalandılar

Türkiye'ye girmeleri yasaktı, Bursa'da gözaltına alındılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.