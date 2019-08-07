Çözüm baskısı

Güvenli bölge konusunda istişarelerde bulunmak üzere ABD’den gelen askeri heyet, dün Milli Savunma Bakanlığı’nda Türk askeri yetkililerle temaslarını sürdürdü.

Önceki gün altı buçuk saat süren görüşmeler dün 10.30’da başladı ve akşam saatlerine kadar sürdü. Askeri yetkililer, Türkiye’ye yeni teklifle geldi. Bu teklif ise ABD basınına, Türkiye’nin 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölge talebine karşılık 15 km derinlik önerisi olarak yansıdı. Türkiye’nin önceki günkü görüşmelerde güncel teklife de yanaşmaması üzerine, dün MSB’deki askeri heyetlerin görüşmeleri devam ettiği sırada ABD’den baskı açıklaması geldi.

ABD’Lİ BAKAN DEVREDE

Türkiye’nin, askeri teknik görüşmelerde, taleplerine yanaşılmaması halinde gerekirse güvenli bölgeyi tek taraflı tesis edeceği yönündeki kararlılığını ortaya koyması üzerine, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenlemesi kabul edilemez” açıklaması yaptı. Esper, ABD’nin, Suriye’nin kuzeyinde karşılıklı çıkarları tekrar alt üst edecek olan tek taraflı saldırıları engelleyeceğini söyledi. Esper, “Ankara ile bir anlaşmaya varacağımız konusunda umutluyum” ifadesini kullandı. Türkiye’yi Amerikan teklifine yanaştırmak isteyen Esper, ABD’nin ortak çözüm konusundaki istekliliğini de ifade etmiş oldu.

YENİ TEKLİFE DE RET

Ancak Esper’in bu hamlesi Ankara’da gerekli karşılığı bulamadı. Türkiye’nin, güvenli bölge taleplerine ilişkin kararlılığından geri adım atmayacağı vurgulandı. Türkiye’nin baskıları sonucu istişareleri sıklaştıran ABD, yeni bir teklif sundu. Bu hafta Ankara’ya sunulan yeni teklif, ABD basınına, Türkiye’nin 32 km derinlikte bir güvenli bölge tesisi talebine karşı 15 km derinlik önerisi olarak yansıdı. ABD’nin güvenli bölgeyi küçük bir alana hapsetme çabaları karşılık bulmadı. Önceki günkü yapılan görüşmelerde bu teklif de kabul görmedi. ABD’nin adım atmaması karşısında da Türkiye bir kez daha Suriye sınırları boyunca yapılan hazırlıkları anımsattı ve “tek başına” hareket etme kararlılığı mesajını vurguladı.

REKLAM

İKİ TARAF DA ORTAK ÇÖZÜME İSTEKLİ

Ancak yetkililer, her ne kadar karşılıklı sert açıklamalar olsa da iki tarafın da ortak çözüme istekli olduğunu belirtiyor. Kaynaklar, ABD’nin Türkiye’nin sabrının tükendiği açıklamaları karşısında istişareleri hızlandırması ve çözüm umuduna ilişkin söylemlerinin Türkiye ile ortak yol bulma istekliliğini gösterdiğini vurgularken, “ABD’nin Türkiye’nin talepleri karşısındaki hasassiyeti, müzakereleri sürdürmeye çalışması, Türkiye’yi kaybetmek istemediğini gösteriyor. Türkiye de Amerika da bu işi masada çözmek istiyor. Amerika, orta yolu bulma çabasında ve bütün argümanları ortaya koyuyor. Ancak Türkiye açısından bıçak kemiğe dayandı ve eninde sonunda Türkiye güvenli bölge koridorunu öyle ya da böyle halletmeye kararlı” değerlendirmesinde bulundular.