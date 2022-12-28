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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan erken seçim açıklaması: En erken 9 Nisan

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum erken seçim tartışmalarına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Uçum yaptığı paylaşımda seçimlerin en erken 9 Nisan'da yapılabileceğini ve 10 seçenek gün olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçumdan erken seçim açıklaması: En erken 9 Nisan
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, seçim tarihi hakkında açıklamalar yaptı.

'EN ERKEN 9 NİSAN'

Mehmet Uçum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisan'a en geç 11 Haziran'a alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var. Buna göre 30 Ocak-7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisan'a kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocak'tan önce karar alınmaz çünkü yüzde 7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisan'dan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez" ifadelerini kullandı.

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