Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’dan Hacettepe Üniversitesi Teknokent'e ziyaret

Yalçın Topçu’yu Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Başkan Vekili Ahmet Burçin Yereli, Hacettepe Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Cem Ünal ve Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Burada Teknokent A.Ş. nin Ar-Ge projeleri ve geleceğe yön veren teknolojileri ile ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknokentlerin girişimci ile bilim insanlarını bir araya getirerek hayatı kolaylaştırdığının altını çizen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Girişimci firmalar ile İnovasyon sahiplerinin başarılı olabilmeleri için günümüzde teknokentler büyük bir önem arz ediyor. Teknokentler ile bilim ve teknoloji alanındaki her türlü icat ve gelişmeler, girişimciler ve bilim adamları aracılığıyla hayatı kolaylaştırıyor ve sanayinin gelişmesine büyük katkılar sağlanıyor. Hacettepe Üniversitemiz de bölgede, dünyada, tabi ki ülkemizde de çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

Teknokentlerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Teknokentler, bilimin ve teknolojinin gelişmesi için şirket, üniversite ve sanayi işbirliğinin en iyi örneklerinden biridir. Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş. nin çalışmaları ile eminim ki dünya markası olacak yerli ve milli ürünler ile uluslararası rekabet gücümüz daha da artmaya devam edecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurup, gerçekleştirmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz’ şeklinde ki sözlerini hatırlatarak konuşmasını sürdüren Topçu, şu ifadelere yer verdi: “Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş. nin kuruluşundan bugüne gelmesinde emeği geçen bütün paydaşlara şahsım, ülkem ve milletim adına en kalbi minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Yalçın Topçu son olarak, Teknokent A.Ş. Kuluçka Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren şirketleri ziyaret ederek bilgi aldı ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’nun ziyaretini değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Haluk Özen ise, Sayın Yalçın Topçu ve Sayın Feyzi Berdibek’i Hacettepe Teknokent A.Ş. de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu ise, “Hacettepe Teknokent olarak 2020 yılı sonuna kadar Ardahan ve Bingöl'e birer ön kuluçka ve kuluçka merkezi açmayı planlamaktayız. Bu merkezlerde önce girişimcilik, iş fikri gibi kısa eğitimler ile uzaktan gelişmiş eğitimler verilerek, girişimciler eğitilecek ve sonra projelerini Hacettepe Teknokent'te sunmaları sağlanacaktır. Devamında girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri ve ürüne dönüştürmeleri sağlanarak gerekli hallerde mevcut firmalarımızla bir araya getirilip, üretim ve satış konularında her türlü destek sağlanacaktır. Bu bağlamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yereldeki Üniversiteler, Valilikler, kalkınma ajansları ve Belediyelerin desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hacettepe Teknokent A.Ş olarak sahip olduğumuz ulusal ve uluslararası birikimi sonuna kadar sağlamaya ve gücümüz yettiğince maddi destek sağlama yanında, Hacettepe Teknokent Ardahan Kuluçka Merkezi ve Hacettepe Teknokent Bingöl Kuluçka Merkezini kurmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Bu modelin başarılı olması halinde gerek bölge gerekse ülke kalkınmasına çok küçük yatırımlarla olağanüstü büyük katkılarının olacağı açıktır” şeklinde konuştu.