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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 18 yılda 4 bin 440 eseri ait olduğu topraklara kavuşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Bahçeli de katıldı.
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir.

Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.

Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz.

İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de, bu topraklara ait ne varsa Türkiye'nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklıyoruz.

Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür.

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