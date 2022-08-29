Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini 'Taarruza hazır mıyız' diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları nedeniyle Kütahya'da açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/3E3q1nhCq3 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 29, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

"Aziz milletim, sevgili Kütahyalılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu ne büyük coşku. Kütahya bugün kendine yakışanı farklı bir şekilde, bu Büyük Taarruz'un yıl dönümünde yerine getiriyor.

Dumlupınar Zafer'inin 100. yıl dönümü vesilesiyle Kütahya'ya gelerek, hem bu zaferin yıl dönüm coşkusunu sizlerle paylaşacak, hem de eserlerimizin toplu açılışını yapacağız.

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Çanakkale'den Kut'ul Amare'ye kadar zaferler kazanan Osmanlı, Sevr anlaşmasıyla adeta dermansız bırakılmıştır. Vatan topraklarını işgale başlayan düşman, karşılaştıkları zorluklarla, bu görevi Yunan'a bırakmıştır. İstiklal mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır."

"BU MİLLET İMANLI YÜREKLERİYLE İMANSIZLARI DENİZE DÖKTÜ"

Birinci Dünya Savaşı'nda dört bir yanda yedi düvele karşı savaşan, pek çok yerde zaferler kazanan Osmanlı, İstanbul'un işgali ve Sevr dayatmasıyla adeta dermansız bırakılmıştı. Vatan topraklarını dört bir yandan işgale başlayan düşman, Adana, Antep, Maraş direnişleriyle pabucun pahalı olduğunu görünce, sinsi amaçlarının taşeronluğunu Yunan'a bırakmıştır.

İstiklal mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır.

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Kocatepe'den başlayıp Dumlupınar'a uzayan büyük taarruz sonrası bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü.

İstiklal mücadelesini Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla, Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır.

Samsun ile başlayıp Ankara'da TBMM'nin açılışıyla dünyaya resmen ilan edilen bu sürecin her aşaması küllerinden yeniden doğan bir milletin uyanışının sembolüdür. Oldukça zor ve zahmetli bir sürecin ardından ordumuz yine bir Cuma günü 25 Ağustos'ta nihai zafer için son hazırlıklarını tamamlamıştır.

Kocatepe'den başlayıp Dumlupınar'a uzayan büyük taarruz sonrası bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü.

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Mücadelenin sadece silahla, parayla değil, imanla, kararlıkla azimle kazanıldığını herkes gördü.

Hükümete geldiğimizde 2 asırdır alt yapısı ihmal edilmiş, siyasi ve askeri gücü sürekli törpülenmiş bir Türkiye devraldık. Biz hedeflere doğru yürüyüşümüze asla ara vermedik.

Terörle mücadele Türkiye'nin sorunlarında ilk sıradaydı. Bütün terör inlerini bunların kafalarına geçirdik. Bundan sonra da geçirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda dışarıdan ve içeriden engellemelerle karşılaştık. Hamd olsun hepsinin üstesinden geldik. Milletimize kazandırdığımız eserlerin yanında, küresel gelişmelerde de Türkiye'yi dünyanın en stratejik ülkelerinin arasına getirdik.

HEDEF 2023

Ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla 2023'e hazır mıyız? Kapı kapı yeni bir fethe hazır mıyız? Büyük taarruz öncesi de tıpkı bugün olduğu gibi askeri güçten mali kaynaklara kadar bu işin olmayacağını söyleyenler vardı. Mücadelenin sadece silahla, parayla değil asıl imanla, inançla kazanıldığını herkes gördü.

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Büyük taarruz öncesi 100 bin kişilik kuvveti cephenin gerisine ulaştırma başarısı bile başlı başına dünya harp tarihine geçecek taktiktir. Allah Allah nidalarıyla 2 gün içinde Afyon'daki tüm cepheleri yerle bir etmiştir. Akşama doğru yükselen sela sesleri, Afyon şehrinin kurtuluşunun müjdesini veriyordu. 30 Ağustos günü aynı durum Kütahya'da yaşanmıştır. Yunan ordusu 4 gün içinde komutanlarının esir düşmesiyle tamamen dağılmış, bozguna uğramıştır. Yunan ordusunun Eskişehir'in kuzeyine doğru kaçan birlikleri kovalamayı sürdürmüştür. 9 Eylül'de nihai amaca ulaşılmıştır.

İşte bu Ağustos gününün 100. yılı vesilesiyle baş komutan Mustafa Kemal Paşa'yı, Fevzi Çakmak Paşa, İsmet Paşa'yı subayından erine her bir kahraman askerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum.

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Milletimizin son iki asrı kayıplar ve yeniden ayağa kalkmalarla geçmiştir. 6 asırlık cihan devleti Osmanlı'yı tarihin tozlu raflarına uğurlarken de hep inancımızı kavi umudumuzu diri tuttuk. Bugün aynı sembolü ben Kütahya'da görüyorum. Bu sayede her badireyi atlattık, oyunları bozduk. Sabreden kimse zafere ulaşır. Milli Mücadele'yi kazanan milletimiz cumhuriyetin kuruluşunun ardından hayal ettiği müreffeh Türkiye'ye ulaşmak için epeyce beklemek zorunda kalmıştır.

"DOĞALGAZ BULAMIYORLAR"

Bu mücadele elbette kolay gerçekleşmedi. Attığımız her adımda nice engellerle karşılaştık. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. Milletimize kazandırdığımız eser ve hizmetler yanında küresel ve bölgesel gelişmelerde Türkiye'yi stratejik ülke haline getirdik. Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var. Ama bu dünyanın da sorunu. Siz bakmayın AB'den ABD'sine kadar. Gelişmiş ülkelerin sorunları yokmuş gibi davrandıklarına. Onların başındaki kara bulutların felaket yağmurları bizimkiyle mukayese edilemez. Doğal gaz bulamıyorlar, AB'de marketlerin rafları boş.

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"TARIM KREDİ MARKETLERİN SAYISI ARTACAK"

Tarım Kredi Kooperatif marketlerini süratle 2 bin-3 bine çıkaracağız. Sene başından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye yüzyılı haline getirmekte kararlıyız.

Ayrıntılar geliyor...