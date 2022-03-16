Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle görüştü: 2023 kırılma noktası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantılarını dün de sürdürdü. Genel merkezde yaklaşık 3,5 saat süren toplantıya 57 milletvekilinin yanı sıra bakanlar da katıldı. Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları aktardı.

GENÇLERE YAPTIKLARIMIZI ANLATIN

Erdoğan’ın 2023 seçimlerinin önemine dikkat çektiği ve “Kırılma noktası olacak. Ankara, İstanbul’u kaybetmedik. Belediye meclisleri bizde. Kaybetmiş gibi düşünüyorsunuz. Çalışmalarınıza devam edin” diye konuştuğu aktarıldı. Erdoğan’ın, “Gençlerde bizim durumumuz söylendiği gibi değil. Gençler bize yakın. Anketlerde oy oranı yüksek çıkıyor. Gençlere yaptıklarımızı anlatın” dediği öğrenildi.

OSB’LERE KREŞ TALEBİ

Bazı milletvekilleri de kadın istihdamını artırmak ve teşvik etmek için OSB’lere kreş açılmasını talebini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bakan Özer’e “Bu konuyla ilgili çalışma yapın” talimatı verdiği öğrenildi.

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