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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, "Türkiye'yi parlak bir geleceğe taşıyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabirde: Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyet ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zat-ı alinizi de aziz şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlar ile milletimiz gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhurla Cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir.".


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