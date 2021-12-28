Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclis Başkanı Nikollayı kabul etti
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclis Başkanı Nikollayı kabul etti
Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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