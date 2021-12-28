Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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