Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev'le bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi saat 14'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmek için İstanbul'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Erdoğan daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'le de görüşecek.