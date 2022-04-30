Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal faşist yüzünü ortaya çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti İstanbul İftarı-İstanbul Kardeşlik Sofrasında" programındaki konuşmasına, AK Parti 81 il teşkilatından canlı bağlantıyla kendileriyle birlikte olan dava ve yol arkadaşlarını en kalbi duygularıyla, muhabbetle selamlayarak başladı.

Ramazan-ı şerifi, pazar günü tutacakları son oruç ve akşamında yapacakları son iftarla uğurlayacaklarını anımsatan Erdoğan, pazartesi günü hep birlikte Ramazan Bayramı'nın sevincini, feyzini, bereketini yaşayacaklarını dile getirdi.

AK Parti teşkilatının ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, Allah'tan kendilerine gelecek yıllarda da hep birlikte sağlıkla, huzurla, esenlikle ramazan-ı şerife ve bayrama ulaşmayı nasip etmesini diledi.

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OYNAT 00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal faşist yüzünü açıkça ortaya koydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 'Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü programın aynı zamanda tüm teşkilatlarla bayramlaşmalarına da vesile olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgının gölgesinde ve burukluğu içinde geçen iki yılın ardından hamdolsun bu yıl camilerin dolduğu, gönüllerin şenlendiği, kalplerin mutmain olduğu bir ramazan yaşadık. Dayanışmanın, yardımlaşmanın, kucaklaşmanın, kardeşliğin bereketi içinde geçen bu yılki ramazan ayını teşkilatlarımızın da çok iyi değerlendirdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Ülkemizin tüm illerinde, ilçelerinde, mahallelere, sokaklara, hanelere dağılan teşkilat mensuplarımıza, iftardan sahura kadar süren gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum."

Genel merkez kurullarından başlayarak tüm teşkilatların dahil olduğu bu faaliyetler sırasında, salgın döneminde arzu ettikleri yakınlığı kuramadıkları milletin de kendilerini özlediğini gördüklerini aktaran Erdoğan, "Ramazan ayı milletimizle hasret giderdiğimiz, yüreklerin pasını sildiğimiz, karşılıklı muhabbetle meram dinlediğimiz ve meram anlattığımız, umutları canlandırdığımız bereketli bir dönem oldu. İnşallah bu ivmeyi kesintisiz bir şekilde devam ettirerek, Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Hep söylediğim gibi AK Parti'yi milletimiz kurmuştur. AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir." diye konuştu.

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''AK Parti'de görev üstlenmek milletimize hizmetkar olmak demektir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarının "AK Gençlik seninle gurur duyuyor" diye seslenmesi üzerine, kendilerine "Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Rabb'ime hamdediyorum. Ya Rabbi, bana böyle yol arkadaşları lütfettiğin için sana sonsuz hamdüsenalar olsun." şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Unutmayınız AK Parti'de görev üstlenmek demek herhangi bir makam, mevki sahibi olmak demek değildir. AK Parti'de görev üstlenmek, milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, devletimizi güçlendirmek, dünyanın her yerindeki mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Kadim davamızın bugünkü temsilcisi AK Parti'nin her kademesinde sorumluluk üstlenen bizler, eser ve hizmet yarışında bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar bu vazifemizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz."

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AA

"BAY KEMAL ZİHİNSEL KARANLIKTA"

Bay Kemal'in dediğine bakmayın. O CHP'nin iktidarı döneminde karanlık bir dönemde yaşıyordu. Şimdi de zihinsel bir karanlık içinde yaşıyor. Akıllı sayaçların olduğu bir dönemde yaşadığımızı bilmiyor. Kim karanlıkta kim aydınlıkta bundan da bihaber.

Bay Kemal, nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin dedi. Faşist yüzünü açıkça ortaya koymuş oldu. Bu zatın bugüne kadar sergilediği demokrat tavrın yalan olduğu ortaya çıktı.

İkinci mesajı da önemliydi. Kavga etmek için geldiğini söyledi. İzahı olmayan zırvalar asıl niyetiniz gizlemeye yetmiyor. Temsilcisi olduğu zihniyetin eskiden beri ömrü kavgayla geçmiştir. Milletimizin inancı kültürüyle kavgayla geçmiştir. Koalisyonlar döneminde ülkenin huzuruyla sosyal barışıyla kavga etmiştir.

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Biz her gün sınır ötesi operasyonların başarısı için çalışıyoruz.

Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz. Putin, Zelenskiy ve Guterres ile iki kez görüştüm.

ALMANYA İLE KAVALA GERİLİMİ

Büyükelçimizi çağıran Almanya'ya anında cevabı verdik.

Almanya büyükelçisini biz dışişlerine çağırdık. Hesabını aynı şekilde sorduk.

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