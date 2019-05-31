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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük oyundan bihaberler

Üsküdar'da düzenlenen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Büyük Üsküdar İftarı'nda yaptığı konuşmada, "Tek başına, ülkemizin son 6 yılda üst üste yaşadığı hadiseler bile karşı karşıya kaldığımız oyunun büyüklüğünü göstermeye yetecektir" dedi.

"Hiç kimsenin bizi milletimizin iradesine, sandığın namusuna sahip çıktığımız için eleştirmeye hakkı yoktur." ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti:

  • "31 Mart seçimlerinde İstanbul'un 39 ilçesinden Üsküdar'la birlikte 25'inde Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazandık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise demokrasiye ve sandığa gölge düşüren bir durumla karşılaştık, oyları çaldılar. Eğer bu seçimlerin sonuçlarını, dışarıda birileri İstanbul halkından dahi yakından takip ediyor, saf tutuyor, sevinç çığlıkları veya üzüntü beyanları serdediyorsa ortada başka bir oyun var demektir. 31 Mart'ta Batı, Avrupa'nın değişik ülkeleri, kazandı diye zannettikleri isim için nasıl eğlendiklerini gördünüz değil mi? Bu işin arkasında nelerin olduğunu hala anlamadık mı? Nelerin döndüğünü anlamadık mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomide yaşadığımız sıkıntıları sadece kendi dinamiklerimizin ürünü zannedenler, oynanan büyük oyundan bihaber olanlardır." açıklamasında bulundu.

Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, "Şu anda yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren şu Pençe Harekatı'yla da evelallah askerimiz artık hangi konumda olduğunu ortaya koymuştur." dedi.

Yeni Kapı'da 313 bin kişiyle teravih namazı kılınacak
OYNAT 01:12
Yeni Kapı'da 313 bin kişiyle teravih namazı kılınacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Üsküdar İftarında konuştu. Cumhurbaşakın Erdoğan yarın akşam Yenikapı'da 313 bin kişiyle Enderun Teravih'i kılacaklarını söyledi.


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