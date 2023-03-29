Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrikte nisanda yüzde 15 doğal gazda da yüzde 20 indirim olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, depremzedeleri, yaşadıkları şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Birileri kendi heva ve hevesleri, hırsları, giderek artan tehdit, tezyif, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gidedursun, bizim kalbimiz de elimiz de hep deprem bölgesinde olacak" dedi.





Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk şekilde karşılanan ramazanın, bereketine, feyzine ve hayrına uygun şekilde değerlendirilmesinin nasip olmasına yönelik temennisini dile getirdi.





Bu yıl belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının ramazana mahsus programlarını, yardım faaliyetlerini deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, kendilerinin, depremin ilk günlerinden beri hep yaptıkları gibi felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış şehirlere, oralarda yaşayan insanların yanlarına gittiklerini anlattı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyaretlerde hem kalıcı konutların temellerini attıklarını hem de iftarda depremzedelerle hasbihal ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:





"Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarımız sürecek. Ramazan Bayramı'nın sevincini, milletimizle paylaştıktan hemen sonra seçim gününe kadar kesintisiz devam edecek il ziyaretlerimiz başlayacak. Önümüzdeki sınırlı vaktin elverdiği ölçüde mümkün olan en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Buradan depremzede kardeşlerime seslenmek istiyorum; seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Birileri kendi heva ve hevesleri, hırsları, giderek artan tehdit, tezyif, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gidedursun, bizim kalbimiz de elimiz de hep deprem bölgesinde olacak. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, evini kaybeden her bir insanımızın üzüntüsünü, yeniden ayağa kalkmak için bekleyen şehirlerimizin mahzunluğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız."









"85 milyon bir ve beraber olarak mücadele edeceğiz"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, altyapısı ve diğer tüm hizmetleriyle adeta yeni bir şehir gibi kurdukları geçici barınma merkezlerini yaygınlaştırmayı sürdüreceklerini, her gün binlercesinin temelini attıkları kalıcı konutların inşasına söz verdikleri şekilde bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam edeceklerini bildirdi.





Eğitimden sağlığa hiçbir hizmeti eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşların hayatlarının normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri kararlılıkla yürüteceklerini vurgulayan Erdoğan, pazartesi günü diğer illerin ardından Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da şartları uygun olan okullarda da eğitim öğretime başladıklarını anlattı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Sağlık hizmetlerini mevcut hastanelerde ve geçici merkezlerde verirken hızla yeni hastaneler inşa edip devreye alıyoruz. Deprem bölgesindeki tüm hizmetleri, aynı hassasiyet ve düzenle yürütmenin gayreti içindeyiz. Ülkemizin 11 şehrinin gözü yaşlıyken, diğer yerlerin vur patlasın çal oynasın aymazlığı içine düşmesine gönlümüz razı gelmez. Birileri unutsa da birileri geri plana itse de biz böyle bir yanlışın içinde olamayız. Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği, kayıpların birlikte çalışıldıkça kazanılacağı inancıyla 85 milyon bir ve beraber olarak mücadele edeceğiz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritaları olan Türkiye Yüzyılı vizyonundan asla geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri 'Yapamazsınız, fabrikası yok, fabrikasında üretim yok.' dedikleri, velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin, lisansı tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.













Elektrikte Nisan'da yüzde 15, doğal gazda da yüzde 20 indirim olacak





Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirme törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz olacak. Arama sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla 2 bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz.





Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 20 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.





Bin yeni madenci alacağız





Madencilerimize güzel bir haberimiz var. Kamuya ve özel sektöre de görev yapan 11 bin madencimiz deprem bölgesinde çalışarak milletimizin gönlünü aldı. Bin yeni madenci alacağız. Diğer alanlarda da diğer atacağımız adımlar bunlar: Ankara-Sivas hızlı tren hattında seferlerin başlama heyecanını hemşerilerimizle beraber yaşayacağız. Adam Sivaslı ama "Sivas'a hızlı trene ne ihtiyaç var" diyor. Bu adam 6'lı masada. Bunları anlamak mümkün değil.





14 Mayıs seçimleri





Seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıktıktan sonra da eser ve hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. 2002 seçimlerine tek başına iş başına diye girmiş milletimizin teveccühü ile göreve gelmiştik.





Önceki gün itibarıyla cumhurbaşkanı adayları belli oldu, 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Ülkemiz için hayırlara vesile olsun. Milletimizin 14 Mayıs'ta da kendisi için doğru kararı vereceğine inanıyoruz. 7'li koalisyon 14 Mayıs'ta kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacak. Kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran ve kaostan başka vaadi olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayacak. Önümüzdeki seçimlerde tüm cumhurbaşkanı adayları ve partilerden beklentimiz rekabetin çıtasını eser ve hizmet yarışının altına düşürmemektir.





Türkiye Yüzyılının inşasına kimse set vuramayacak. Bizzat kendi ifadeleriyle kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mefta olacak. Cumhur İttifakı olarak 6 Şubat'tan beri ortaya koyduğumuz duruş en güzel örneklerindendir. Muhalefetin bencil tavrına rağmen biz kendi hassasiyetimizden taviz vermeyeceğiz. Bu dönemde bile çıkar peşinde koşanlara itibar etmeyeceğiz. Varsa bir hadsizlik gerekli cevabı vereceğiz.





Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Her platformda doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz. Ne partimizin ne de ittifakımızın ne de milletimizin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz.





Hep olduğu gibi dik duracağız





Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarına çekmesine meydan vermeyeceğiz. Hep olduğu gibi dik duracağız sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın biz milletimize karşı kardeşliğin, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız.





Daha önce de dediğim gibi. Bizim için sokaktaki her vatandaşımız ittifakımıza oy veren ya da vermeye hazırlanan vatandaşımızdır. Türkiye büyük bir ailedir, 85 milyonun tamımı da bu ailenin mümtaz ferdidir.





AK Parti kuruldu, Cumhur İttifakı da bir araya geldiğinden beri milletimizle böyle bir gönül bağı kurduğu için zaferden zafere koşmuştur. Milletimizle girdiğimiz her mücadelede yeri geldiğinde 15 Temmuz gibi canı pahasına yanımızda yer alan yolumuzun doğru olduğunu göstermiştir. Önümüzdeki seçimlerde tüm cumhurbaşkanı adaylarından beklentimiz rekabetin çıtasını eser ve hizmet altına düşürmemesidir.





Terör örgütlerinin meşrulaştırılmasını kabul etmiyoruz





Cumhurbaşkanlığı seçiminin yardımcılıklarının bakanlıklarının milletvekilliklerinin "ne vereyim abime, seç beğen al" mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. Eksiler "otu çek, köküne bak derlerdi. Kandil'deki terörist başları bakın neler söylüyor, bizim anlatmamıza gerek var mı? Hiç bir siyasi parti terör örgütleriyle arasındaki mesafeyi net olarak belirlemeden meşruiyet tartışmasını aşamaz. Demirtaş'ı serbest bırakacağız diyorlar. Evlatlarımızın katili bunlar değil mi? Siyasette rekabette terör örgütlerine mavi boncuk dağıtmakla değil ortaya vizyon koymak ile olur. Sana söz baharlar gelecek diyenler Kandl'e, Pensilvanya'ya bahar getirebilir.





'Anlatalım ki vatandaşımız gerçeklerin farkına varsın'





Kandildeki terörist başları bakın neler söylüyor. Bizim anlatmamıza gerek var mı? Şu anda ana muhalefetin başındaki zat, terör örgütünü nasıl tanımlıyor, arkadaşları nasıl tanımlıyor. Bakıyorsunuz yavru muhalefet nasıl tanımlıyor. Biz bunları seçime kadar milletimize teker teker anlatacağız. Başka çare yok. Anlatalım ki vatandaşlarımız bazı gerçeklerin farkına varsın. Yıllardır mecliste temsil edildiği halde sırf bu sebepten dolayı üzerindeki meşruiyeti kaldıramamış bir parti zaten var. CHP'nin kendisinin aynı karanlık siyasete yönelmesi demokrasimiz adına endişe vericidir.





'Sen nasıl böyle birini dışarı çıkarmaktan yana adım atarsın'





Terörle mücadeleyi ta Cudi'de buralarda en güçlü şekilde veren bizim iktidarımızdı. Oralarda mezara biz gömdük. Bütün bunlara rağmen ana muhalefetin başı ne diyor, "Demirtaş'ın suçu yok, çıkaracağız"...Diyarbakır'da yavrularımızın ölümüne sebep olan ve hukuk devleti olan ülkemizin içeri almasına sen nasıl böyle birisini dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın. Onun için milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük. Bizim tüm samimi gayretlerine karşılık PKK ve YPG tercihini kandan, silahtan yana kullandı. Terörle mücadelede yana gittiğimiz konsept değişikliğiyle sınır içinde değil terörü kaynağında çözdük. TC için bu meseleler artık kapanmıştır.





Ancak Kandil'e Pensilvanya'ya bahar getirirler





Siyasette rekabet, terör örgütlerine mavi boncuk dağıtmakla değil, ülkenin kadınlarına geleceğine hizmet, proje sunmakla olur. Şimdi sana söz baharlar gelecek diyenler bu zihniyetle ancak Kandile, Pelsilvanya'ya; ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirir. Bunların baharı kara kıştan felakettir. Tarihe not düşmek adına biz ikazımızı tekrar ifade ediyoruz. Milletimizin önceki seçimlerde olduğu gibi 14 Mayıs'ta da doğru kararı vereceğinden eminiz.





Biz bu arada ezberleri bozmakla kalmadık Türk siyasetine yeni bir bakış açısı kazandırdık. Milletimizle, rakiplerimizi de değiştirdik. Düne kadar milletin inancına, kendisine hakaret edenler artık eskisi gibi fütursuzca halka rağmen halkçılık yapamıyor. Artık kimse bu ülkedeki sessiz çoğunluğu görmezden gelemiyor.





Ötekileştirilmiş kesimlere özgüven, cesaret kazandırdık





Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizin kazanımlarını kurumsallaştırarak milletimizin önünde yeni bir ufuk açtık. Tesis ettiğimiz özgürlük iklimiyle, horlanmış ötekileştirilmiş toplum kesimlerine özgüven ve cesaret kazandırdık. Hangi inanca mensup olursa olsun 85 milyona bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu hissettirdik.





'Seçim sonrası Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz'





Bakan arkadaşlarımız kabinede verdikleri hizmetleri 14 Mayıs sonrasında Meclis'te sürdürecekler. 9 Nisan'da aday listemizi teslim edeceğiz, 3 dönem kuralı nedeniyle aday listelerimizde yeni isimler olacak. Kabine'de yeni isimlere görev vereceğiz, bu seçimleri daha büyük zaferlerin başlangıç noktası haline getireceğiz.





Ayrıntılar geliyor...











