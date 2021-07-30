Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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