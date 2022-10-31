Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile telefonda görüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra askeri ve savunma sanayi alanındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye Maarif Vakfının Gine Bissau'da inşa edeceği okul için arsa tahsis edilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı olan Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo'nun bölgede istikrar ve barışın tesisi noktasında yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediğini dile getirdi.

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