Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez'le Gazze'yi görüştü: Kalıcı ateşkes diplomasisi

Terör devleti İsrail'in işgal ve soykırımının durdurulması için dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde 7 haftadır eylemler düzenleniyor. Son olarak Berlin, Paris, Londra, Cenevre, Milano, New York ve Varşova gibi kentler başta olmak üzere çok sayıda ülkede düzenlenen protestolarda 'Özgür Filistin!" pankartları taşındı. Soykırımın suç ortağı Batılı liderlere tepki gösterildi.