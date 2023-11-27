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Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez'le Gazze'yi görüştü: Kalıcı ateşkes diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
18:52 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 19:28 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İspanya Başbakanı Sanchez - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İspanya Başbakanı Sanchez - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.


Görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Pedro Sanchez
#İspanya
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