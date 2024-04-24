Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ticaret işi bitti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 1924’te imzalanan Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması’nın 100. yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinin son gününde, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Ankara’da bir araya geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier ikili görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye'yi yakından tanıyan sayın cumhurbaşkanı ülkemizi birçok kez ziyaret etti. Türk Alman dostluğunun gelişeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanının ilişkilerimizi ilerletmekten bizimle aynı görüşte olmasından memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat'taki dayanışması için tekrar teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki ziyareti bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çok boyutlu ilişkileri ele aldık. Güvenlikten ekonomiye her alanda yoğun ilişkilere sahibiz.





"Ticarette hedef 60 milyar dolar"





50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz. Engelleri değil bundan sonra ortak üretimi konuşacağımızı ümit ediyoruz. Turizmdeki iş birliği gelişmekte. 6 milyon Alman'ı ağırladık. Bu rakamın daha yukarı çıkacağına inanıyorum





Türkiye ve Almanya'nın bilhassa savunma alanında engelleri değil, bundan sonra ortak üretim projelerini konuşacağını ümit ediyoruz.





"Terörle mücadelede daha etkin iş birliğine ihtiyacımız var"





63 yılda Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak Almanya'da kritik rolleri üstlenmeye başladı. Vatandaşlarımızın kültür sanattan bilime kadar her alanda başarılarına şahit oluyoruz. Engelleri tek tek aşarak beşeri köprü vazifesi gören vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Almanya'daki Türkleri ilgilendiren konuları da ele aldık. Çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasayı önemli adım olarak görüyoruz. Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişemiz giderek artıyor. Solingen benzeri saldırıda 4 kardeşimizi kurban verdik. Hadisenin tamamen aydınlatılması konusunda beklentimizi paylaştım. Terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Daha etkin iş birliğine ihtiyacımız var. Dayanışma beklediğimizi ifade ettim. Türkiye AB ilişkileri de yer aldı gündemimizde. Atılması gereken adımları ele aldık.





"Netenyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"





Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netenyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli. Barışa yönelik tehdidin arttığının herkes bilincinde. Geçtiğimiz hafta tırmanan gerilim en çarpıcı örneğidir. Izdırap nesiller geçse de unutulmayacak. İlk günden kararlı cesur duruş sergiledik. Bundan sonra da yardımın ulaşması için çabalarımızı sürdüreceğiz. 2024 Avrupa Futbolu finalleri Almanya'da düzenlenecek ve milli takımımız da mücadele edecek. Takımımıza kolaylıklar diliyorum.





Steinmeier'ın açıklamaları;





Burada misafiriniz olmaktan çok mutluyum. Hemşehrilerinizin konukseverliğini birebir yaşadım. İstanbul, Gaziantep, Ankara'ya davetiniz için teşekkür ederim. Görüşmelerim son derece yararlı oldu. 2 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı savaşından çok kısa süre önce görüştük. İkinci görüşmemiz Berlin'de, kasım ayında, Hamas'ın saldırısından 1 ay sonraydı.





"Tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz"





Bu iki olay tehlikeli bir zamanda yaşadığımızı gösteriyor. Bu gerçekler bizim siyasi hayatımızı ne kadar da etkilese ilişkilerimiz zengin ve uzun geçmişe dayanıyor. Benim için diplomatik ilişkilerimizin başlamasının 100. yılında Türkiye'ye gelmek çok önemliydi.





Özellikle insani ilişkiler bizim bağlarımızı özel kılıyor. Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın bu kadar yoğun, dostane, ailevi ilişkileri yoktur. Onların öyküleri bizim ülkemizi şekillendiriyor. Siyasi hayattan, ekonomi ve kültür hayatında bu kuşakların temsilcileri bana ziyaretimde temsil ediyor.





100 yılı aşkın bir süre önce zanaatkârlar Almanya'daki yoksulluktan kaçarak Türkiye'ye gelmişlerdi. 20'li yıllarda Alman bilim adamları, mimarlar gelmişlerdi. Nazi Almanyasında baskıya uğrayan çoğu Yahudi olan aileler buraya geldiler. Bugün Ankara Üniversitesi'nde bu konuda yeni bilgiler edindim. Tarihi bağlılığımız son derece güncel. 1 yıl önce güneydoğusunda yaşanan depremi yaşadık. İnsani yardım kuruluşları, doktorlar çok kısa sürede geldiler. Tabii ki Almanya'dan çok yoğun maddi destek de sağlandı.





"Deprem bölgesini ziyaret ettim"





Dün deprem bölgesini ziyaret ettim. Orada yeniden inşa çalışmalarının ne kadar takdire şayan olduğunu ifade ettim. Burada aynı zamanda Suriyeli göç menler de depremin mağdurları oldular. Onlarla da konuştum. Almanya olarak depremzedeleri unutmayacağız, desteklemeye devam edeceğiz.





Hep birlikte iki ülke arasındaki ticaretin 55 milyar avro hacmiyle yeni rekor seviyeye ulaştığını söyledik. Türkiye'deki finans politikalarındaki reformlar Avrupa'da takdirle karşılanıyor. Bana refakat eden Maliye Bakanı da bilgi verdi. Ülkelerimiz zor dönemlerden geçiyoruz. Ekonomik ilişkilerimizi daha geliştirmek zorundayız.





Türkiye-AB arasındaki ilişkiler konusunda basın özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri son derece önemli. Almanya, AB zirvesi sırasında bu konuda somut ilerlemelerinin kaydedilmesi konusunda çaba harcamamız gerektiğini söyledik.





Türkiye-AB arasındaki ilişkiler konusunda basın özgürlüğü, hukuk devleti ilkeleri son derece önemli. Almanya, AB zirvesi sırasında bu konuda somut ilerlemelerinin kaydedilmesi konusunda çaba harcamamız gerektiğini söyledik.





Türkiye'nin gayretli bir sivil toplumu var. Ülkelerin iyiliğini isteyen, çabalayan insanlar var. Türkiye'ye dinamik, demokratik Avrupa'ya yönelen gelişim diliyorum. Biraz önce söylediğim gibi dünyadaki gelişmeler hepimizi endişelendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanıyla bunu da ele aldık. Özgüvenli yeni ülkeler ortaya çıkıyor. Türkiye ile Almanya aslında tek ortaklar değil. Biz özellikle iki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz. Birbirimize ihtiyacımız var NATO'da, G20'de.





Ortak çıkarlarımızı ön plana çıkarmalı, ortak çözümler bulmalıyız. Kıbrıs konusunu ele aldık sayın Cumhurbaşkanıyla. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı savaşı da önemli konuydu. ABD'de uzun süredir beklenen siyasi kararların verilmiş olmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade ettik.





"Gazze'deki insani durumu düzeltmek zorundayız"





Türkiye'nin de Ukrayna'yı desteklediğini biliyoruz biz de aynı şekilde bu desteği vermeye çalışıyoruz. Bu desteği askeri ve ekonomik açıdan sürdüreceğiz.





Gazze'deki insani durumu düzeltmek zorundayız. Savaşın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz. Bu konuda da Türkiye'nin önemli bir görevi var.





Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte hepimizin bölgedeki ilişkilerimizi kullanmamız gerektiğini konuştuk. Özellikle rehinelerin serbest bırakılması için. Hemfikir olduğumuz bir konu Filistinliler için siyasi perspektif olmadan orta ve uzun vadede İsrail için güvenlik sağlanamaz. Bu siyasi perspektif iki devletli bir çözüm olabilir. Bu konuda adım atmalıyız. Bu zor dönemlerde Türk-Alman ilişkilerine yeniden ivme kazandırmalıyız. Çok yoğun detaylı görüşmelerimiz sonrasında size tekrar davetiniz için tüm gönlümle teşekkür etmek istiyorum. Konukseverliğiniz ve açık sözlülüğünüz için teşekkürler.





"İsrail ile ticari ilişkileri ayakta tutmuyoruz"





Daha sonra tekrar söz alan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:





İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum; şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu.





Bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını ülkemizde tedavileri devam ediyor. Tabii çocuk, kadın, yaşlı büyük bir burada maalesef ağır manzara var.





Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze-Filistin tamamiyle yerle yeksan olmuş, her taraf yıkılmış, böyle bir durumda. Kaldı ki, İsrail'le Gazze'nin silah, mühimmat, araç gereç bunlar zaten mukayese edilmez. Bunları görerek değerlendirmeyi yapmak lazım. Tüm Batı kimin yanında yer alıyor? İsrail'in yanında yer alıyor.





Almanya'daki ırkçı saldırılar





Steinmeier ise Almanya'daki ırkçı saldırılara yönelik soruya şu cevabı verdi;





Sayın cumhurbaşkanı ile bu konuyu ele aldım. Bahsettiğiniz olay beni de sizin kadar üzüyor dedim. Zoligen'deki olayın anmasında konuşma yaptım. Kurbanların yakınları da katıldı. Bu kadar etkili etkinlikten sonra benzer olayın yaşanmasını düşünemezdik. yeni bir saldırı oldu. Alman güvenliği ve yargısı bu faillere hak ettiği cezayı verecek.











