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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 86'ncı yıl dönümünde andı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoyu andı
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 86'ncı yıl dönümünde andı.

Erdoğan, Ersoy'un vefatının 86'ıncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.

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