Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ölümünün 86'ncı yıl dönümünde andı.
Erdoğan, Ersoy'un vefatının 86'ıncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebedi aleme irtihalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/DI3gx26wb7
Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ebedî âleme irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/DI3gx26wb7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 27, 2022