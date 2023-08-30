Cumhurbaşkanı Erdoğan: KAAN'ın 2023 senesi bitmeden havalandığını göreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dostlarımızın sayısını artırmakta, düşmanlarımızın sayısını azaltmakta kararlıyız. Küresel kriz, yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bu kriz ve kaosun olumsuz etkilerine geniş bir alanda şahit oluyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil herkes son yılların en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya. Kimi ekonomistler tarafından israf ve gereksiz yaftası vurulan savunma harcamalarında bir yarış söz konusu. Savunmaya ayrılan bütçe rakamları yıldan yıla yükseliyor. Modern, displinli ve caydırıcılığı yüksek bir orduya sahip olmanın gerekliliği tüm dünya tarafından kabul edilmektedir.

TSK, vatan savunması ve ülkemizin temsilinde göz dolduruyor.

2023 bitmeden KAAN havalanacak

Bugün başlayan TEKNOFEST Ankara'da aralarında İHA ve SİHA'ların da bulunduğu pek çok ürün sergileniyor. Yüz binler bugün Ankara'da. Gençlerimizi TEKNOFEST'e davet ediyorum. 2023 senesi bitmeden Milli Muharip Uçak KAAN'ın havalandığını göreceğiz.

SİPER'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik. İnşallah yakında olmadık bahane öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.

Bizler yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkeyiz. Binlerce evladımızı şehit verdik ama emperyalist güçlere asla taviz vermedik. Suriye'deki olaylardan cesaret alarak farklı heveslerden medet uman bölücü terör örgütünü açtıkları çukurlara gömdük, gömmeye devam edeceğiz.