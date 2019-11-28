Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılara işaret koyanlardan hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası Kapanış Programı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

6. Din Şurası'na katkı sunan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Şura kararları çok önemli. Son iki asırda yüzleştiğimiz sıkıntıların gerisinde şuraya hak ettiğimiz değerin verilmemesi vardır.

Bir konu hakkında işin ehline başvurarak danışmak Allah Resulünün benimsediği ve ümmettine öğrettiği bir şeydir. İstişare kültürünü terk ettiğimizde ümmet olarak hep geriye düştük.

Müslümanların kutsallarına saldıranlara karşı harekete gerçek ortak tavır almayı sağladık. Sadece konuşmakla karar almakla yetinmedik aldığımız kararların hayata geçirilmesi için de gayret sarf ettik.

"Bana uymuyor, aklım almıyor bahanesiyle kimse nasları inkar edemez"

Zaman ve şartlar değişse de İslam'ın nasları değişmeyecektir. Kelime-i şahadet, oruç, namaz, hac, zekat farzdır. Faiz yalan zulüm kibir iftira zan hırsızlık masumu öldürmek yasak olmaya devam edecektir.

Kuran'ın emirlerini yok saymak bir Müslümana yakışmaz. Dinde ekleme çıkarma yani bidat olmaz. Bana uymuyor, aklım almıyor bahanesiyle kimse nasları inkar edemez. Çünkü bir Müslüman hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir. İnsan inandığı gibi yaşamazsa, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bunun için İslam bize göre değil biz İslam’a göre hareket edeceğiz. Nerede ve hangi zamanda yaşarsak yaşayalım Kuran’ın emirlerini hükümsüz kılmak olmaz, biz İslam’a göre hareket edeceğiz.

"Garip bir dönemdeyiz"

Artık apartman daireleri arasındaki ilişki değil dijital sistemlerdeki bağlantı gelişmiş durumda. Evliliğin yerini gayri meşru ilişkilerin aldığı garip bir dönemdeyiz. Hepimizin bildiği gibi kainat boşluk kabul etmez. Sahih din anlayışı öğretilmezse sapkınlık zemin kazanır. Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüşlerdir. FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele halinde olmamızı gerek kılıyor.

REKLAM

Alevilere çirkin saldırıya tepki: Hesabı sorulacak

Kapılara işaret koyanlar en yakın zamanda yakalanıp bunun hesabı sorulacaktır. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Bu tarz projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumu eklenmesine rıza göstermeyiz. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız.

Pensilvanya'daki olay bir projedir. Kolilerce mahkeme kararlarını kendilerine vermemize rağmen ABD hala bu adamı vermiyorsa benim milletimin bunu anlaması lazım. ABD hazinesinden FETÖ okullarına her yıl 750 milyon dolar para ödeniyor.

Din görevlilerimiz sıradan memurlar gibi değil Peygamberimiz varisleri gibi hareket etmesi gerekir.