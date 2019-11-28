Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kapılara işaret koyanlardan hesap sorulacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapılara işaret koyanlardan hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası Kapanış Programı'nda konuştu. Alevilere yapılan saldırılara tepki gösteren Erdoğan "Kapılara işaret koyanlar en yakın zamanda yakalanıp bunun hesabı sorulacaktır. Bu tarz projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumu eklenmesine rıza göstermeyiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Din Şurası'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Din Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası Kapanış Programı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

6. Din Şurası'na katkı sunan tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Şura kararları çok önemli. Son iki asırda yüzleştiğimiz sıkıntıların gerisinde şuraya hak ettiğimiz değerin verilmemesi vardır.

Bir konu hakkında işin ehline başvurarak danışmak Allah Resulünün benimsediği ve ümmettine öğrettiği bir şeydir. İstişare kültürünü terk ettiğimizde ümmet olarak hep geriye düştük.

Müslümanların kutsallarına saldıranlara karşı harekete gerçek ortak tavır almayı sağladık. Sadece konuşmakla karar almakla yetinmedik aldığımız kararların hayata geçirilmesi için de gayret sarf ettik.

"Bana uymuyor, aklım almıyor bahanesiyle kimse nasları inkar edemez"

Zaman ve şartlar değişse de İslam'ın nasları değişmeyecektir. Kelime-i şahadet, oruç, namaz, hac, zekat farzdır. Faiz yalan zulüm kibir iftira zan hırsızlık masumu öldürmek yasak olmaya devam edecektir.

  • Kuran'ın emirlerini yok saymak bir Müslümana yakışmaz. Dinde ekleme çıkarma yani bidat olmaz. Bana uymuyor, aklım almıyor bahanesiyle kimse nasları inkar edemez. Çünkü bir Müslüman hayatını inancının esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir. İnsan inandığı gibi yaşamazsa, bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bunun için İslam bize göre değil biz İslam’a göre hareket edeceğiz. Nerede ve hangi zamanda yaşarsak yaşayalım Kuran’ın emirlerini hükümsüz kılmak olmaz, biz İslam’a göre hareket edeceğiz.

"Garip bir dönemdeyiz"

Artık apartman daireleri arasındaki ilişki değil dijital sistemlerdeki bağlantı gelişmiş durumda. Evliliğin yerini gayri meşru ilişkilerin aldığı garip bir dönemdeyiz. Hepimizin bildiği gibi kainat boşluk kabul etmez. Sahih din anlayışı öğretilmezse sapkınlık zemin kazanır. Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor.

FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleri cihat kavramını çarpıtarak şer odaklarının ekmeğine yağ sürmüşlerdir. FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir mücadele halinde olmamızı gerek kılıyor.

Alevilere çirkin saldırıya tepki: Hesabı sorulacak

Kapılara işaret koyanlar en yakın zamanda yakalanıp bunun hesabı sorulacaktır. Ülkemizi parçalamak için. Açık ve net söylüyorum. Böyle bir sorunumuz yok. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde tüm güvenlik teşkilatlarımız çalışmaktadır. Bunlar yakalandığı zaman da hesabı sorulacaktır. Bu tarz projelerle insanlarımızın arasına nifak tohumu eklenmesine rıza göstermeyiz. Bunları Çorum'da Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız.

Pensilvanya'daki olay bir projedir. Kolilerce mahkeme kararlarını kendilerine vermemize rağmen ABD hala bu adamı vermiyorsa benim milletimin bunu anlaması lazım. ABD hazinesinden FETÖ okullarına her yıl 750 milyon dolar para ödeniyor.

Din görevlilerimiz sıradan memurlar gibi değil Peygamberimiz varisleri gibi hareket etmesi gerekir.

Kendisini polis olarak tanıtmıştı

Kendisini 'polis' olarak tanıtmıştı

​Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken otobüste yakalandı.
Hesabı sorulacak

Hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı'ndan Alevilere yapılan çirkin saldırıya tepki.
Tehlike yine ortaya çıktı

Tehlike yine ortaya çıktı

Pazarda 3 liraya satılan ürünler tek tek toplanıyor.
Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

Sahte üniversite ile yabancı öğrenci avı

​ABD'de vize dolandırıcılığına karşı akılalmaz yöntem.
Her yer beyaza büründü

Her yer beyaza büründü

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Limiti aşandan<br>6 lira alınacak

Limiti aşandan
6 lira alınacak

Bankalardan yeni bir işlem ücreti daha.

Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

Profesörden İBB'ye arıtma tepkisi

​"O yapılmasın bu yapılmasın, Haliç tarla mı olsun?"

2,5 milyar<br> lira katkı sağladı

2,5 milyar
lira katkı sağladı

Bakan Turhan, Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısını açıkladı.

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Libya ile Türkiye arasında tarihi mutabakat sağlandı
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Siyanürden 1200<br>kat daha güçlü

Siyanürden 1200
kat daha güçlü

​Zehrin en önemli özelliği ise panzehirinin olmaması.
Üç basamak atladık

Üç basamak atladık

FIFA dünya sıralamasındaki yeni yerimiz belli odu.
Güçlü büyüme trendine<br>girmeye başladık

Güçlü büyüme trendine
girmeye başladık

Bakan'dan Türkiye ekonomisi için güzel haber.
Hudut karakoluna havan saldırısı

Hudut karakoluna havan saldırısı

​Akçakale'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı: Barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor

İstanbul’da sonbaharda beklenen yağmurların yağmaması üzerine barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor. İstanbul’da beklenen tehlikeye bugün partisinin grup konuşmasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelen haberler hiç hayra alamet değil. 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle gitmesi durumunda İstanbul susuzluğa doğru yürüyor” dedi. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı ise yüzde 32’ye kadar düşerken, barajın havadan çekilen görüntüleri durumun vahametini ortaya koydu.
Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi, 2 istasyonda başladı
Gündem

Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi, 2 istasyonda başladı

İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, diğer istasyonlarda da yapılacak.
AK Parti milletvekilleri, 'Evren' ilçesinin adının 'Çıkınağıl' olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi
Gündem

AK Parti milletvekilleri, 'Evren' ilçesinin adının 'Çıkınağıl' olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi

AK Parti milletvekilleri, Ankara'nın "Evren" ilçesinin adının, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi. Teklife göre, "Evren" ilçesinin adı, eski ismi olan "Çıkınağıl" olarak değiştirilecek. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Kara bir lekenin mimarı olan şahsın isminin hala başkentimizin bir ilçesinde kullanılıyor olması Türkiye demokrasisinin sırtında bir kamburdur" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.