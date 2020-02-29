​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık, bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız​ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık, bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" dedi.

Haber Merkezi 29 Şubat 2020, 12:54 Son Güncelleme: 29 Şubat 2020, 13:08 AA