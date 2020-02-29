Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kapıları açtık, bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız
POLİTİKA

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık, bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız​

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık, bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan, sınır kapılarının açılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyardık inanmadılar
OYNAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyardık inanmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile buluşmasında konuştu. Erdoğan 'Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız' dedi.

Erdoğan, "Bize verilen söz neydi? YPG, PYD'yi bunları bu bölgelerden çıkacaklardı. Ne Rusya ne ABD bu sözleri tutabildi, çıkaramadılar." diyen Erdoğan, "Terör örgütlerine binlerce tır silah mühimmat, araç, gereç yardımını yapanlar, rejim çok ciddi manada silah, mühimmat, araç gereç füze her şeyi yine bu ülkelerden alırken kimse Türkiye'ye ne bu konuda herhangi bir destek veriyor, ne de bu mültecilerle ilgili bize destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e 'bizim önümüzden çekilin bizi rejimle baş başa bırakın' dedim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e 'bizim önümüzden çekilin bizi rejimle baş başa bırakın' dedim

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e 'bizim önümüzden çekilin bizi rejimle baş başa bırakın' dedim
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'e 'bizim önümüzden çekilin bizi rejimle baş başa bırakın' dedim
Tarihe geçecek operasyon

Tarihe geçecek operasyon

SİHA'lar İdlib'de nasıl bu kadar etkin kullanılabildi?
6 terörist öldürüldü

6 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon düzenledi.
​Putine önümüzden çekilin dedim

​Putin'e 'önümüzden çekilin' dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluşmasında konuştu.
Yunan askeri <br>aracını taşladılar

Yunan askeri
aracını taşladılar

​Tel örgüleri geçen mültecileri durduramadılar.
Kapıları kapatmayacağız

Kapıları kapatmayacağız

​Erdoğan, sınırdan geçen mülteci sayısını açıkladı.
İran'da <br>korkutan rakamlar

İran'da
korkutan rakamlar

Koronavirüsten ölen ve vaka sayısında büyük artış.
Rusya duyurdu

Rusya duyurdu

Türkiye ile İdlib'de tansiyonu düşürmek için anlaştık.
Savaş sebebi!

Savaş sebebi!

​Rusya ve Esed askerlerimize böyle saldırdı.
Hedef gözeterek ateş açıldı

Hedef gözeterek ateş açıldı

​Yunan askerinden göçmenlere sert müdahale.
Ruslar bizi sattı durum çok kritik

Ruslar bizi sattı durum çok kritik

​TSK taş üstünde taş bırakmayınca İdlib'deki Hizbullah militanları büyük panik yaşadı.
5 milyon<br>şirket riskte!

5 milyon
şirket riskte!

​1 trilyon doları aşan kayıp yaşanabilir.
NATO'da<br> Yunan vetosu

NATO'da
Yunan vetosu

İdlib için düzenlenen olağanüstü toplantıda Yunanistan'ın derdi başka bir şey çıktı.
Tazminat ödenecek

Tazminat ödenecek

​Deprem bölgesinde görev alanlara sürpriz ödeme.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Moskova<br>yalan söylüyor

Moskova
yalan söylüyor

Skandalın üzerini örtme çabaları dikkati çekiyor.
Geri döneceğim

Geri döneceğim

​İdlib gazisi uzman çavuşun mesajı duygulandırdı.
Sayıları 2 kat arttı

Sayıları 2 kat arttı

Akın akın gelen gruplara ses bombalı müdahale.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.