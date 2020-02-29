​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açtık, bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İstanbul Milletvekilleriyle Buluşma Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Erdoğan, sınır kapılarının açılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Bize verilen söz neydi? YPG, PYD'yi bunları bu bölgelerden çıkacaklardı. Ne Rusya ne ABD bu sözleri tutabildi, çıkaramadılar." diyen Erdoğan, "Terör örgütlerine binlerce tır silah mühimmat, araç, gereç yardımını yapanlar, rejim çok ciddi manada silah, mühimmat, araç gereç füze her şeyi yine bu ülkelerden alırken kimse Türkiye'ye ne bu konuda herhangi bir destek veriyor, ne de bu mültecilerle ilgili bize destek veriyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız."