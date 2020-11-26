Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Millet Kütüphanesi'ni gezdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Millet Kütüphanesini gezdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphanede Katar bölümü önünde poz veren liderler, Cumhuriyet'in 97'nci yılına özel olarak "Hakimiyet milletindir" sloganıyla hazırlanan, İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden özel eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi'nde de incelemede bulundu.

Haber Merkezi 26 Kasım 2020, 19:03 Son Güncelleme: 26 Kasım 2020, 19:04 AA