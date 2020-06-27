Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıdem tazminatı kalıcı bir sisteme bağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İ'Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'ne videokonferans yöntemiyle katıldı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'nde konuşuyor https://t.co/Wzwb4vayWX — Yeni Şafak (@yenisafak) June 27, 2020

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Islah organize sanayi bölgelerinin yapılması, buralara atık su tesisleri kurulması için harekete geçtik. Tekirdağ'da yer alan 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı bölgesindekini devreye aldık.

Arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için, derin deşarj projesini başlattık. Kara boru hattı, mevcut organize sanayi bölgeleri ile bağlantıyı sağlıyor. Ağustos ayında ilk derin deşarj yapılacak.

Kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık.

Bu çalışmaları yerli üretimimiz Lale ile yaptık. Türkiye bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir. Bu devasa makineyi Türk mühendisleri tasarladı, Türk firması üretti.

Projenin diğer tüneli ekim ortasında tamamlanacak. Bu proje bittiğinde 300 fabrika sisteme dahil olacak. Ergene, bu çalışma ile hayata dönecek. Buradaki tecrübelerimizi diğer havzalarımızda da kullanacağız.

Bu makineyi geçmişte üretmiş olsaydık Bolu Tüneli birkaç yıl içinde bitebilirdi. Salgın döneminde de yatırımlarımızı, projelerimizi durdurmadık.

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Tüm öncü göstergeler salgın sonrası ülkemizin büyük bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Ülkesini ve milletini seven herkesi bu istihdam seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Salgın sonrası yeniden şekillenecek olan dünyada Türkiye'nin önünün açık olduğu görünüyor.

Tünel açma makineleri) Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir.

Kıdem tazminatı hakları birilerinin insafına bırakılmayacak.

İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır.

"(Kıdem tazminatı) Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu (kıdem tazminatı) kendi aranızda halledin.

Ayrıntılar geliyor...

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