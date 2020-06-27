Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıdem tazminatı kalıcı bir sisteme bağlanacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıdem tazminatı kalıcı bir sisteme bağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Projesi Işık Göründü törenine videokonferans ile katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, çalışmanın detaylarını aktarmasının ardından kıdem tazminatı ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Erdoğan, "Biz ülkemizin ihracatı, ticaretini artırmak için çalışırken, çalışanların sorunlarına da kökten çözüm üretmek istiyoruz. Kıdem tazminatı çalışmaları da bundandır. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı hakkını birilerinin insafına bırakmadan korumaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İ'Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi'ne videokonferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan'dan satır başlıkları şöyle:

Islah organize sanayi bölgelerinin yapılması, buralara atık su tesisleri kurulması için harekete geçtik. Tekirdağ'da yer alan 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı bölgesindekini devreye aldık.

Arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için, derin deşarj projesini başlattık. Kara boru hattı, mevcut organize sanayi bölgeleri ile bağlantıyı sağlıyor. Ağustos ayında ilk derin deşarj yapılacak.

Kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık.

Bu çalışmaları yerli üretimimiz Lale ile yaptık. Türkiye bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir. Bu devasa makineyi Türk mühendisleri tasarladı, Türk firması üretti.

Projenin diğer tüneli ekim ortasında tamamlanacak. Bu proje bittiğinde 300 fabrika sisteme dahil olacak. Ergene, bu çalışma ile hayata dönecek. Buradaki tecrübelerimizi diğer havzalarımızda da kullanacağız.

Bu makineyi geçmişte üretmiş olsaydık Bolu Tüneli birkaç yıl içinde bitebilirdi. Salgın döneminde de yatırımlarımızı, projelerimizi durdurmadık.

Tüm öncü göstergeler salgın sonrası ülkemizin büyük bir sıçramanın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Ülkesini ve milletini seven herkesi bu istihdam seferberliğine katılmaya davet ediyorum. Salgın sonrası yeniden şekillenecek olan dünyada Türkiye'nin önünün açık olduğu görünüyor.

Tünel açma makineleri) Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir.

Kıdem tazminatı hakları birilerinin insafına bırakılmayacak.

İşverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır.

"(Kıdem tazminatı) Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu (kıdem tazminatı) kendi aranızda halledin.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Kurum: Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık
EKONOMİ
Bakan Kurum: Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık

Bakan Kurum: Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık
EKONOMİ
Bakan Kurum: Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık

İlk yerli tünel açma makinesi faaliyete geçti
EKONOMİ
İlk yerli tünel açma makinesi faaliyete geçti
Abone Ol Google News
Birilerinininsafına bırakmayız

Birilerinin
insafına bırakmayız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması.
Avrasya ve Marmarayı İmamoğlu yaptı

'Avrasya ve Marmaray'ı İmamoğlu yaptı'

Bir yıllık icraatlarının sorulduğu röportaj olay oldu
Koronaya davet

Koronaya davet

YKS günü veliler sosyal mesafeyi unuttu, polis anons yaptı.
Canlı canlı<br>çöpe attılar

Canlı canlı
çöpe attılar

Vahşet sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

​Rus Büyükelçi Türkiye'ye hayran kaldı.

​Acısını unutup oğlunun sınavını düşündü.

​Konya polisi tarafından ilk kez ele geçirildi.

​İran'dan koronavirüse ilişkin çok çarpıcı rakam.

Terör örgütü ​PKK kış üslenmesi için hazırlıyordu.
Telefonundan <br>Beşiktaş'ı izledi

Telefonundan
Beşiktaş'ı izledi

​Sosyal medya hesabından transfer sinyalini verdi.
Bunlar<br>saatli bomba

Bunlar
saatli bomba

Deprem uzmanından çok önemli uyarı..

Salı günü benzin ve motorin fiyatlarına yansıtılacak.

Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumunda ter döküyor.
Heyecanlandıran açıklama

Heyecanlandıran açıklama

​F.Bahçe'nin istediği Rodriguez'den haber var.

​Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüsle ilgili önemli açıklama.

İki yeri işaret etti ve uyardı: Adım adım geliyor.

Yaralarının birçoğu 50 ameliyat sayesinde düzeldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.