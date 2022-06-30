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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'deki NATO Liderler Toplantısı'nın ardından IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, '' NATO Zirvesi'ni başarıyla tamamladık. İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Madrid zirvesi geleceğe yönelik vizyon için fırsat oluşturdu'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

NATO Zirvesi'ni başarıyla tamamladık. (NATO) İttifakımızın Ukrayna’ya desteği tamdır. Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz.

Madrid zirvesi geleceğe yönelik vizyon için fırsat oluşturdu. Tüm çabalarımız kalıcı ateşkesin ilanı içindir.

Zelenski ve Putin ile temas halindeyim. Plana dair ayrıntıları katılımcı ülkelerle paylaştık.

Kalıcı ateşkes için girişimler yoğunlaştırılmalı. NATO’nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır.

Ayrıntılar geliyor...

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