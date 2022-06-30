Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

NATO Zirvesi'ni başarıyla tamamladık. (NATO) İttifakımızın Ukrayna’ya desteği tamdır. Fakat bunu, barış vizyonuyla ortaya koymalı, insani dramın bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz.



Madrid zirvesi geleceğe yönelik vizyon için fırsat oluşturdu. Tüm çabalarımız kalıcı ateşkesin ilanı içindir.

Zelenski ve Putin ile temas halindeyim. Plana dair ayrıntıları katılımcı ülkelerle paylaştık.

Kalıcı ateşkes için girişimler yoğunlaştırılmalı. NATO’nun, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele kararlılığının ortaya konulması önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır.

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