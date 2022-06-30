Financial Times yazdı: ABD'nin yeni stratejisinde Türkiye ilişkileri var

SSCB'nin dağılması ile biten Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya olan NATO liderleri, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

Tarihi zirvenin direkt sonuçlarından biri de ABD ile Türkiye arasındaki somut yakınlaşma oldu.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e karşı veto kartını masadan çekmesi sonrası Beyaz Saray yönetimi Türkiye'ye F-16 satışının desteklendiği açıkladı.

Financial Times gazetesine konuşan uzmanlar ve diplomatlar, Ukrayna savaşının Batılı ülkelere Türkiye ile sıkıntılı ilişkileri düzeltme fırsatı yarattığının altını çiziyor. ABD kara kuvvetlerinin Avrupa komutasını yürütmüş emekli bir korgeneral olan Ben Hodges, gazeteye yeni durumu değerlendirirken şu ifadeleri kullanıyor:

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"Yalnızca bu zirvenin değil, tüm bu krizin sonuçlarından biri de, ABD'nin Karadeniz'e artık stratejik bir gözle bakmak zorunda kalması oldu. Bu da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi içeriyor."

DÜNYA ABD yönetimi Türkiye'nin F-16 modernizasyon planını destekliyor

GRAHAM'DAN DESTEK MESAJI

Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye’ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum.” İfadesini kullandı.

Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, “Bu durum, Türkiye’nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye geçen 2021 Kasım ayında ABD'den 40 adet yeni F-16 ve mevcut F-16'lar için de 80 adet modernizasyon kiti almak için başvuruda bulunmuştu. Mart ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre üyelerine bir mektup yazarak bu satışa onay verilmesinin ABD'nin çıkarına olacağını vurgulamıştı.

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DÜNYA MADRİD'DEKİ MUTABAKATI KONUŞUYOR

ABD basınından Wall Street Journal gazetesi, Ankara'nın duruşunu ve sonrasında yaşananları mercek altına aldı. Wall Street Journal, "Anlaşma, Erdoğan'a zafer kazandırdı. Türkiye istediğini aldı." dedi.

Haberde, İsveç ve Finlandiya'nın, terörist gruplara verilen desteği sona erdirmeyi ve Türkiye'ye silah satışlarına yönelik kısıtlamaları durdurmayı kabul ettiği vurgulandı.

GÜNDEM Türkiye'nin istediğini aldığı Madrid zirvesi dünya basınında: Erdoğan'ın zaferi

"ERDOĞAN'IN TÜM TALEPLERİ YERİNE GETİRİLDİ"

Gelişmeyle ilgili, "Anlaşma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülke içindeki siyasi konumu için zafer kazandırdı." denildi.

Dünyanın gündemine oturan ortak bildiri konusunda ayrıca, "Erdoğan'ın tüm talepleri yerine getirildi ve aylarca sürebilecek bir anlaşmazlığı sona erdirdi." denildi.

"TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI"

Helsinki ve Stockholm'ün, PKK ve bununla bağlantılı örgütlere desteğe son vermesi ve Ankara'ya silah ihracatı ambargosunu kaldırmasıyla birlikte Türk hükümeti tarafından belirlenen taleplerin karşılandığına dikkat çekildi.

Aynı haberde, "Toplantı başladığında beklentiler düşüktü. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı kesin değildi. Türkiye istediğini aldı." notuna yer verildi.