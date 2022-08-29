Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kooperatif market sayısını 3 bine çıkaracağız

Büyük Taarruz’un 100. Yıl Dönümü Kutlamaları nedeniyle Kütahya'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait market sayısını 3 bine çıkaracaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi dünyanın en stratejik ülkelerden biri haline getirdik. Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu.

'AVRUPA'DA MARKET RAFLARI BOŞ'

Tüm gelişmiş ülkelerin böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına bakmayın. Bak doğalgaz bulamıyorlar... Marketlerin rafları Avrupa'da boş.

MARKET SAYISINI 3 BİN ÇIKARACAĞIZ'

Biz Tarım Kredi Kooperatifleri ile vatandaşa daha ucuz ürünler satmaya başladık. Bu artarak devam edecek. Market sayısını 3 bine çıkaracağız. Vatandaşım ucuz ürün almaya devam edecek. Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin ve politikaların günlük hayattaki yansımalarını daha iyi göreceğiz. Biraz sabır ve daha çok destek istiyorum."

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