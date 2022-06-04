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Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum.

Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun."

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