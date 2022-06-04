Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS sınavına girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şöyle:
"Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum.
Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun."
Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum.
Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun.
Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum.
Ayrıntılar geliyor...