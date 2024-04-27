Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El-Kebir bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya’nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Öte yandan Erdoğan'ın, Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye’nin katkı sağlamaya devam edeceğini ifade ettiği de bildirildi.

"Türkiye'nin verdiği destek sürecek"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya’nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye’nin katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti."





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya’nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya’da… pic.twitter.com/Oo0PmfDmCe — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 27, 2024







