Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mısır ile olmamız gereken yerdeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgınında son günlerde vaka sayılarının artmasıyla yeniden kapanmanın gündemde olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Bütün şartları zorlayacağız, mümkün olduğu kadarıyla aldığımız kararın arkasından durmaya çalışacağız. Ama netice almakta zorlanıyorsak ister istemez vatandaşımızın sağlığını ön palana çıkararak süreci devam ettireceğiz" dedi.

Aşı görüşmelerinin Çin dışında Almanya ve Rusya ile devam ettiği belirten Erdoğan, "Çin'den ikinci bir paketin gelmesi söz konusu gelebilir. Mutabık kalırsak 50 milyon daha alabiliriz" ifadelerini kullandı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/MArvOL96Z6 — Yeni Şafak (@yenisafak) March 12, 2021

"Herhalde Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor. Tabii gönlümüz özellikle ister ki yani Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari, diplomatik, bunun yanında siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız çünkü Mısır halkıyla Türk milletinin ayrı olması söz konusu değil. Herhalde Mısır halkını Yunanistan'ın yanına yerleştirmek mümkün değil.

REKLAM

Hiçbir zaman biz Yunan halkıyla Mısır halkının özdeş olacağına inanamayız. Bunun için de tabii olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum, Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan'la bir ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı da böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Tabii bunu da yine Suudi Arabistan yetkilileriyle ayrıca görüşeceğiz ki bu böyle olmamalıydı, olmamalıdır diye düşünüyoruz."

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

Suudi Arabistan’ın Yunanistan’la ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür. Suudi yetkililerle bunu görüşeceğiz.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan açıklaması: Onlar olumlu adım atarsa biz de atarız

GÜNDEM Ankara-Kahire arasında diplomatik köprü: Mısır'dan sonra Körfez ülkeleri

DÜNYA Yunan basını Mısır'ın "Türkiye ile anlaşmaya açık kapı bıraktığını" yazdı

DÜNYA Güvenlik kaynakları: Türkiye'nin Mısır ile iş birliği için potansiyel yüksek ortak nokta çok