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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor: Ana gündem Zengezur Koridoru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine yarın Nahçıvan'a gidecek. İki liderin Zengezur Koridoru ve Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere yapılan antiterör operasyonunu değerlendirmesi bekleniyor.

12:27 . 24/09/2023 воскресенье
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidecek.

ABD'den perşembe günü dönen ve çalışmalarına dört gündür İstanbul'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Zengezur Koridoru konusu da ele alınacak

  • Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonu ve ayrılıkçı askerlerin silah bırakma süreci de masada olacak. Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Zengezur Koridoru da görüşmede ele alınacak.

BM'de destek mesajı vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı.

Erdoğan Genel Kurul'da yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz."
ifadesini kullanmıştı.



#Nahçıvan
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İlham Aliyev
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