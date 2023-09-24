Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor: Ana gündem Zengezur Koridoru

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması kabul edilmeyecek." diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Aliyev açıklamasında, "Azerbaycan'a verdiğiniz desteğe teşekkür ederim, her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye yanımızda" ifadelerini kullandı. Aliyev mesajını, "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni boyutlara taşıyoruz" diyerek sonlandırdı.