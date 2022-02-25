Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve Batı Ukrayna için daha kararlı adımlar atmalı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bugün yapılacak NATO liderler zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kınama cümbüşüne dönmemeli, gereken yapılmalı. AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Atılan bir adım yok. NATO'nun kararlı adımlar atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
NATO toplantısı yapmadan önce konuşmak uygun olmaz. NATO'ya karşı tavrımız bellidir. Kınama cümbüşüne dönmemeli, gereken yapılmalı. Bugünkü toplantıda da bütün liderlerin duruşunu görerek biz de tavrımızı koyacağız.
Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi
Havadan tahliye olmadığı için karadan güvenli bölgelerden gerekli olan her şeyi yapacağız. Başkonsolosluklarımıza giderek başvurmaları gerekiyor.
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Batı'nın Ukrayna için adımları
AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Atılan bir adım yok. NATO'nun bugünkü toplantısında ne gibi adımlar atılacak bunu konuşacağız.
Zelensky'nin de ifadesiyle herhangi bir destek vermek yerine nasihat ediyorlar. Bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz.