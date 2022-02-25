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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve Batı Ukrayna için daha kararlı adımlar atmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bugün yapılacak NATO liderler zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kınama cümbüşüne dönmemeli, gereken yapılmalı. AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Atılan bir adım yok. NATO'nun kararlı adımlar atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve Batı Ukrayna için daha kararlı adımlar atmalı
​​​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

(Rusya-Ukrayna savaşı)

NATO toplantısı yapmadan önce konuşmak uygun olmaz. NATO'ya karşı tavrımız bellidir. Kınama cümbüşüne dönmemeli, gereken yapılmalı. Bugünkü toplantıda da bütün liderlerin duruşunu görerek biz de tavrımızı koyacağız.

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi

Havadan tahliye olmadığı için karadan güvenli bölgelerden gerekli olan her şeyi yapacağız. Başkonsolosluklarımıza giderek başvurmaları gerekiyor.

Batı'nın Ukrayna için adımları

AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Atılan bir adım yok. NATO'nun bugünkü toplantısında ne gibi adımlar atılacak bunu konuşacağız.

Zelensky'nin de ifadesiyle herhangi bir destek vermek yerine nasihat ediyorlar. Bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz.

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Ellerinde Ukrayna, Kırım ve Türk Bayrakları bulunan protestocu grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı.
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Geminin geçişine, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları da eşlik etti.
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Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter adlı kuru yük gemisi bugün saat 11.40 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin geçişine, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botları da eşlik etti. <br>
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\"HAFİF BİR MADDİ HASAR GERÇEKLEŞMİŞTİR\" <br><br>Yasa Gemi İşletmeciliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, \"Yasa Gemi İşletmeciliği Şirketi'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Islands bayraklı Yasa Jupiter gemisi, OdessaUkrayna Limanı'nda yük tahliyesi akabinde 5 nolu ambar kapağı üzerinden isabet almıştır. Gemide herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmamış olup hafif bir maddi hasar gerçekleşmiştir. Gemi hasar tespiti ve sair işlemler için en yakın güvenli bölgeye kendi imkanlarıyla seyretmektedir\" denilmişti.
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Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi İstanbul Boğazı'na girdi
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