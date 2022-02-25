Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve Batı Ukrayna için daha kararlı adımlar atmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/KT6dBL2GJv — Yeni Şafak (@yenisafak) February 25, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

(Rusya-Ukrayna savaşı)

NATO toplantısı yapmadan önce konuşmak uygun olmaz. NATO'ya karşı tavrımız bellidir. Kınama cümbüşüne dönmemeli, gereken yapılmalı. Bugünkü toplantıda da bütün liderlerin duruşunu görerek biz de tavrımızı koyacağız.

Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi

Havadan tahliye olmadığı için karadan güvenli bölgelerden gerekli olan her şeyi yapacağız. Başkonsolosluklarımıza giderek başvurmaları gerekiyor.

REKLAM

Batı'nın Ukrayna için adımları

AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Atılan bir adım yok. NATO'nun bugünkü toplantısında ne gibi adımlar atılacak bunu konuşacağız.

Zelensky'nin de ifadesiyle herhangi bir destek vermek yerine nasihat ediyorlar. Bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz.

DÜNYA Putin'in emri sonrası Ukrayna'ya askeri harekat başladı: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

OYNAT 01:33 Ukraynalı Gazeteci Khalilova: Belki bu son videom susanlar kendi başkenti işgal edilince anlayacaklar Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu çektiği video ile anlattı. “Bu son videom olabilir' diyen Khalilova, 'Dünya susuyor. Kafalarını kuma gömüyorlar. 21. asırda Avrupa'nın göbeğinde işgal yaşanıyor. Gazetemizi vurdular. Şimdi susanlar yarın kendi başkentleri işgal edilince anlayacaklar' ifadelerini kullandı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 12 Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etmek isteyen Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, saat 10.00'da İstiklal Caddesi'ndeki Rusya İstanbul Başkonsolosluğu karşısında bulunan Gönül Sokak'ta bir araya geldi. Ellerinde Ukrayna, Kırım ve Türk Bayrakları bulunan protestocu grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş aleyhine sloganlar attı. Üzerinde savaş karşıtı yazı bulunan dövizler taşıyan eylemcilerden bazılarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen eylemin gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde protesto Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a saldırı başlatmasına yönelik protesto gösterileri bugün de devam ediyor.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder