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Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı: Yeni bir dönemin başlangıcı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'daki Saffet Çelebi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Erdoğan "İnşallah ülkemiz milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye umuyorum. Bu seçim yeni bir dönemin yeni yüzyılın başlangıcına vesile olacak." dedi.

Lokman Özdemir
13:19 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:52 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, saat 13.15'te Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.


Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3308" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrollerin yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.



Kabine geçip oylarını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim edip imzalarını attı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı "3308" numaralı sandıkta 341'i seçmen 5'i sandık görevlisi 346 kişi vatandaşlık görevini yerine getirecek. Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 249. Emine Erdoğan da 248. sırada yer alıyor.



"Yeni bir döneme vesile olacak"


İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Kısa bir süre önce cumhurbaşkanlığı seçimi icra ettik. Bugün de mahalli idareler seçimini icra ediyoruz.

Gerçekten arka arkaya gelen bu iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya dönemi geçirdik.

İnşallah ülkemiz milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye umuyorum. Bu seçim yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olacak.

Milletimize gösterdiği sadakat için de teşekkür ediyorum.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Üsküdar
#İstanbul
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