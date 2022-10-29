Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak istedi TOGGun yeşil rengi de üretilecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak istedi: TOGG'un yeşil rengi de üretilecek

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un açılış töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobillerin renk serilerine yeşil rengin de eklenmesini istedi. Kendisinin ilk siparişi verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım’la istişare edeceğiz, sonra karar vereceğiz." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak istedi: TOGGun yeşil rengi de üretilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına katıldı.

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" açıklamasında bulundu.

"YEŞİLİN OLMADIĞI BÖYLE BİR DURUM BİZİ ÜZER"

"Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım’la istişare edeceğiz, sonra karar vereceğiz." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile test sürüşü yaptı: Tercihi 'Anadolu' rengi oldu
FOTOĞRAF 49
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi.
Title
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyaret sırasında \"5 Babayiğit\" ve 1500 fabrika işçisiyle fotoğraf çektirdi.

Title
Hatıra fotoğrafı çekimi, \"Yaşasın Cumhuriyet\" yazılı zemin önünde gerçekleştirilirken, alanda farklı renklerde 6 Togg aracının varlığı dikkati çekti.

Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrika turunda, gövde ve montaj bölümünü ziyaret etti.

Title
TOGG logolu montlar giyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sonrasında TOGG aracını test etti.

Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan test sürüşü sırasında çekilen fotoğrafları \"Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin TOGG\" notuyla sosyal medyada paylaştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG ile test sürüşü yaptı: Tercihi 'Anadolu' rengi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nü gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte TOGG aracını test etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan test sürüşü sırasında çekilen fotoğrafları "Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin TOGG" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG'un fiyatı ön şubat atında başlayacak ön siparişle birlikte açıklanacak
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG'un fiyatı ön şubat atında başlayacak ön siparişle birlikte açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG Avrupa'nın yollarına düştüğü zaman Avrupa tutuşacak
OYNAT 01:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOGG Avrupa'nın yollarına düştüğü zaman Avrupa tutuşacak "Çılgın Türkler geliyor" diyecekler
Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Togg, bugün banttan indi. Togg'un üretim tesisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan, ''Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur. TOGG Avrupa'nın yollarına düştüğü zaman Avrupa tutuşacak, 'Çılgın Türkler geliyor' diyecekler'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fabrika nerede diyordunuz fabrika işte burada Bursa Gemlik'te
OYNAT 01:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fabrika nerede diyordunuz fabrika işte burada Bursa Gemlik'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk Togg banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siz 'Fabrika kurulmuyor' diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu öylesine tuttu ki baş harflerinden oluşan Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı. 'Fabrika nerede' diyordunuz, fabrika işte burada, Bursa Gemlik'te' ifadelerini kullandı.

Erdoğan ailesitercihini yaptı

Erdoğan ailesi
tercihini yaptı

​Emine Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: Hepsi güzel ama...
Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çok sayıda ölü ve yaralı var

​Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı.
60 yıllık hayalgerçek oldu

- İlk ön satışlar Şubat'ta olacak- Şubat ayında fiyatı açıklanacak- 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda göreceğiz

​Bir otomobilden fazlası: 2030'a kadar 1 milyon üretim planlanıyor!

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni kimler aldı?

TOGG CEO'su Karakaş yeni modellerin tasarımını ilk kez gösterdi.

Sarıgül'den muhalefete örnek olacak 'Togg' değerlendirmesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.