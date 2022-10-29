Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak istedi: TOGG'un yeşil rengi de üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fabrika nerede diyordunuz fabrika işte burada Bursa Gemlik'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk Togg banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siz 'Fabrika kurulmuyor' diye ortalıkta dolaşanlara itibar etmeyin. Bugün Türk sanayicisi fabrika kuracak arsa bulabilmek için birbiriyle yarışıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu öylesine tuttu ki baş harflerinden oluşan Togg markanın da ismi olarak gönüllerdeki yerini aldı. 'Fabrika nerede' diyordunuz, fabrika işte burada, Bursa Gemlik'te' ifadelerini kullandı.