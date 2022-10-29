Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak istedi: TOGG'un yeşil rengi de üretilecek
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un açılış töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otomobillerin renk serilerine yeşil rengin de eklenmesini istedi. Kendisinin ilk siparişi verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım’la istişare edeceğiz, sonra karar vereceğiz." dedi.
"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan TOGG'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi Kırmızı ve beyazın yanına bir de yeşil ekleyelim sayın Cumhurbaşkanım" açıklamasında bulundu.
"YEŞİLİN OLMADIĞI BÖYLE BİR DURUM BİZİ ÜZER"
"Alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım’la istişare edeceğiz, sonra karar vereceğiz." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan." ifadelerini kullandı.