Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Cami açılışında konuştu: Bir buçuk asırlık mücadele bugün tamamlandı

Taksim Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camii açılış programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize hamd-ü senalar ediyorum. Heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan misafirlere hoş geldiniz diyorum. Sudan nere, Taksim nere. Bu aşk başka bir aşk.

Taksim Camimizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını diliyorum. Sur Yapı'nın sahipleri başta olmak üzere mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Taksim Cami bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Caminin yerinde mescit bile yok, burada maalesef cami yapımına müsaade yok. Adeta kümes gibi bir yerde, gazeteler üzerinde müminler namazların eda etmeye çalışıyorlardı. 40'lı, 50'li yıllardan bugünlere kimler geldi kimler geçti. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında Kuran nidaları kıyamete kadar eksik olmayacaktır.

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#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, #TaksimCamii açılış töreninde konuşuyor.https://t.co/1FdhcfUk3r — Yeni Şafak (@yenisafak) May 28, 2021

Mimarisiyle Beyoğlu'na uyumuyla, mühendisliğiyle sayılı projeler arasında yer alan camimiz İstanbul'un seçtik yapıları arasında yerini almıştır. Taksim Cami İstanbul en önemli kültür-sanat merkezlerinden birisi de olacaktır. Taksim Cami'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami Kebir'ine verdiğimiz bir selam, İstanbul'un fethinin 568'inci yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehr-i İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmed hanı bir daha yad ediyorum. Aziz şehitlerimizin her birine rahmet diliyorum.

"1,5 ASIRLIK MÜCADELENİN ARDINDAN İSTANBUL'UMUZA KAZANDIRILDI"

Taksim Cami 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Bu meydanda bir cami inşa fikri 93 Harbi diye geçen Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık, Ağacami'nin Taksim'e selam verdiğini gören Nazım Hikmet, bu tabloyu dizelere dökmüştür.

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Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Cami arayışları hız kazanmıştır. somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. 1965 yılında Süleyman Demirel, caminin inşası için arsanın devrini sağlamıştır. Bu tahsis CHP'li belediyenin mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak niyetlerini söylemişlerse de şartlar uygun olmadığını netice alamamışlardır.

İBB Başkanlığına seçildiğimde verdiğimiz sözlerden birisi de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. 28 Şubat ve sonrası gelişmeler nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde de karşımızda Gezi olaylarını bulduk. O teröristlerin karşımıza dikildiği zaman.

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FOTOĞRAF 15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Taksim Camii açılıyor. Cuma namazını bekleyen yüzlerce vatandaş, büyük bir heyecanla cami çevresinde yerini aldı. Polis ekipleri bölgedeki yoğun güvenlik önlemi alırken, vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı. Ortaya çıkan görüntülerle tarihi bir ana tanıklık edilirken, bazı vatandaşların ellerini semaya kaldırarak dua etmesi ise oldukça dikkat çekti. Taksim Camii ibadete açılıyor: Meydan namaz kılmak isteyenlerle doldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı seçimleri öncesi Taksim'de 27 yıl önce işaret ettiği noktada temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii, ibatede açılıyor. İstanbullu vatandaşlar, kentin sembollerinden biri olan Taksim Camii'nin çevresine akın etti. Cami içine koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişi alınırken, Taksim Meydanı doldu taştı.





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"TAKSİM'E CAMİ İZNİNİ VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

27 Mart 1994 yerel seçimlerini Taksim'e cami sözü veren ve kazanan Recep Tayyip Erdoğan; "Taksim'e cami iznini vereceğiz, temelini de Cumhurbaşkanı Demirel'e attıracağız." demişti.

Refahyol iktidarının başbakanı, Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan da Taksim Cami'nin temelini atacaklarını duyurdu. İdari ve hukuki süreçler nedeniyle Taksim'e cami yapılamadı.

Süreç ilerleyip 28 Şubat 1997 post modern darbesiyle Refahyol hükümeti yıkıldı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013 yılında Taksim Camisi ve Topçu Kışlası'nın yapılacağını duyurmuş, ancak gelişen olaylar sebebiyle Taksim Cami'sinin yapımı yeniden ertelenmişti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim'e cami yapma hedefine kaldığı yerden devam etti.

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19 Ocak 2017'de İstanbul İki Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayına kadar bu konuda bir adım atılmazken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin hemen sonrasında 18 Temmuz'da Kısıklı'da darbe girişimine direnen Türk halkına hitabında 'Taksime cami yapmanın da zamanı geldi.' diyerek cami inşasını yeniden dile getirmişti.

Bu açıklamayı izleyen Altan Elmas, Taksim'e cami yapma fikrinin hayali ve tüm maliyetlerini hayırsever olarak karşılamak üzere inşasına talip olduğunu, o esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a mesajla ileterek talip olmuştu.

Elmas ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla aile büyüklerinden devraldığı bu büyük hayali gerçekleştirerek 150 yıllık mazisi olan Taksim Cami'nin inşasını üstlendi.

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Dönemin Beyoğlu Belediye Başkanı olan Ahmet Misbah Demircan, 10 Şubat 2017'de yaptığı açıklamada projenin mimarının Şefik Birkiye ve Sur Yapı'nın sahibi Elmas ailesinin bu proje inşaatını ve bedelini karşılayarak vakfedeceğini resmen duyurmuş, Taksim Cami'nin sembolik temeli Şubat 2017'de atılsa da Anıtlar Kurulu'nun kontrollü el kazıları yaptırdığı caminin inşaatına Haziran 2017'de başlanmıştı.

OYNAT 01:34 Taksim Cami'de cemaate hitap eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Büyük bir hasret daha sona erdi Bugün ibadete açılan Taksim Cami'de cuma hutbesinde cemaate seslenen Diyanet İşleri Ali Erbaş, 'Büyük bir hasret daha sona erdi. Okunan selalar ve Ezan-ı Muhammedi'ler, getirilen tekbirler Taksim Cami'de ve bütün gök kubbede yankılandı. Bizleri böylesine müstesna bir günün şahitleri kılan Cenab-ı Hak'a sonsuz hamd-ü senalar olsun. Camilerimizin ilk imamı ve hatibi Fahr-i Kainat Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun' dedi. BiP'te paylaş

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MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Proje mimari olarak hem zemin kat hem de birinci bodrum katta İstanbul'un en yoğun arterlerinden olan İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı birleştiren ve bu ilişkiyi içerdiği sosyal mekanlarla besleyen, bu sayede de cami bünyesini sürekli canlı tutabilen bir yapıya sahip.

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Taş ve prekast kaplama cepheleri ile titanyum çinko alaşım kaplı kubbeleri ile Taksim cami, cephelerinin tamamından giriş imkanı sunuyor. Bu sayede Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı üçgeninde bir odak noktası oluşturabildiğine dikkati çekilen projede, mühendislik olarak camide Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı.

GÜNDEM Bugün ibadete açılacak Taksim Camii'nin çevresi gül suyu ile yıkandı

TOP-DOWN SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI TEK CAMİ

Taksim Camisi'nin mühendislik açısından ayrışan en önemli özelliğinin Top-Down sistemi ve bu sistemin kullanıldığı tek cami olması olduğu belirtilirken, cami bu yöntemle, klasik uygulamaların tersine sıfır katından aşağı ve yukarıya doğru inşa edildi.

Bu yöntem sayesinde yapım esnasında derin kuyu kazısı yapılmadan, çevre bina ve yollara, meydana hiçbir zarar vermeden inşa edilmesine imkan tanındı.

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Caminin geleneksel cami formlarının modern çizgiler ve malzemelerle yorumlanarak 19. yüzyıl Beyoğlu mimarisinden esinlenen özgün bir tasarımla inşa edildiği, kültür ve sanatla açısında bir çok vatandaşın bir araya geleceği, dijital kütüphanesinden yararlanıp kitap okuyacağı, dinleneceği, sergilerin yapılacağı bir kültür merkezine sahip olduğu ifade edildi.

TOPLAM NAMAZ KAPASİTESİ 4 BİN KİŞİ

Cami'nin, 2 bin 482 metrekarelik arsa alanı ve yaklaşık 16 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğu da vurgulanırken, 163 araçlık kapalı otoparkıyla 2 bin 950 metrekarelik namaz kılınabilir bir alanı bulunuyor.

İbadet alanında 3 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camide, dış avluda cenaze namazı kılabilecek kişi sayısı ise 2 bin 400. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı camide, 620 kadın bir arada namaz kılabiliyor. Caminin açık ve kapalı toplam namaz kapasitesi ise 4 bin kişi.

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Projenin kubbe kaplamalarında kullanılan titanyum-çinko alışımı özel olarak getirtildi. Projede, 3 bin metrekare titanyum çinko alaşımı ile kubbe ve çatı kaplaması yapılırken, cephelerde kullanılan mermerler ise Bursa ocaklarından seçilmiş olan Emparador Light ve Antalya Demre ocaklarından seçilmiş olan Aero Cream taşlarından oluştu.

İç tezyinatlarında ve hat sanatı uygulamalarında "naht" tekniği kullanılan cami de mihrap, mimber ve kürsü tasarımı yine geleneksel formun modern bir yorumu olarak bizzat Mimar Altan Elmas tarafından tasarlandı. Mihrap tasarımında Esmaü'l Hüsna hattat Davut Bektaş telifi ile "istif yazı" ile yazıldı.

Projede 50 bin 500 metreküp hafriyat, 20 bin 500 metreküp betonarme betonu atılırken, 3 bin ton betonarme çeliği kullanıldı. 7 bin 500 metre fore kazık, 310 ton yapısal çelik imalatları, 8 bin metrekare cephe taş kaplama, bin 300 metrekare de cephe prekast montajı da yapıldı.

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Taksim Camisi, 2 bin 482,46 metrekare toplam inşaat alanı, 33 metre kubbe yüksekliği, 2 şerefiyeli 64,80 metre minaresi, 10 bin metrekare otopark alanı, 4 bin kişi ibadet alanı, bin 800 metrekare bodrum ve zemin katlarda salon, sergi salonu, kütüphane ve aşevi mekanları sunuyor.

FOTOĞRAF 17 Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan cami bu cuma ibadete açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor. Cami içinde gelen misafirler için 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor. Ayrıca caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi. Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlara da yer verildi. Taksim Camii açılışa hazır: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak İstanbul Taksim Meydanı'na yapılan caminin ibadete açılması için geri sayım başladı. Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması beklenen yapının son hali havadan görüntülendi. İçerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı camide, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabilecek. BiP'te paylaş

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