Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Camisi'nin ramazanda, AKM'nin haziranın sonunda bitirilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı süren Taksim Camisi ve yeni Atatürk Kültür Merkezini (AKM) ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Yılmaz'ın vefatının hatırlatılması üzerine, "Sayın Yılmaz gerçekten uzun bir süre rahatsızlık geçirdi. Bu sabah da Rahmet-i Rahmana kavuştu. Sabah eşleri Berna hanımla bir telefon görüşmesi yaptım. Allah taksiratını affetsin. Şu anda tabii henüz ne zaman defnedilecek, onun kararı verilmemişti görüştüğümde. İki yer üzerinde durduklarını söylediler. 'Biri Marmara İlahiyat, bir diğeri de Çamlıca Camisi üzerinde duruyoruz.' dediler, henüz kesin kararı vermediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

İHA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii ve AKM'de incelemelerde bulundu.

GÜNDEM Siyasilerden Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Mesut Yılmaz'ın, Türkiye'de gerek başbakan, gerek dışişleri bakanı gerek kültür ve turizm bakanı olarak görevler icra eden bir devlet adamı olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

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"Aynı zamanda tabii hemşehrim. Bundan dolayı da bir hukukumuz var. Sağ olsun, tüm davetlerimize sağlıklı olduğu süreç içerisinde katılma erdemini göstermiştir. Bundan dolayı da kendilerine bir şükranım var. Tüm ailesine, başta eşi olmak üzere baş sağlığı diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Milletimizin başı sağ olsun."

İHA Çalışmaları inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkililerden bilgi aldı.

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Taksim Camisi'nin ramazanda, AKM'nin haziranın sonunda bitirilmesi hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Taksim Camisi'yle alakalı olarak ramazan ayı içerisinde yetişmesine dair şu anda bilgi aldım. Burayla ilgili de Atatürk Kültür Merkezi konusunda 2021'in 6'ıncı ayının sonuna kadar yetiştirme hedefi var.

Bunun için de Kültür ve Turizm Bakanım bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar. İnşallah 6'ıncı ayın sonuna kadar yetiştirme hedefimiz var diyorlar. Tabii kültür ve turizmde çok ciddi ataklarımız var. Bir de tabii biliyorsunuz Ankara'da aynı şekilde bir gayretimiz var. Fevkalade bir durum olmadığı takdirde 6'ıncı ayın sonunda burayı inşallah bitireceğiz. Belki elektronik, elektrik bu işlerde bir sarkma olabilir, çünkü ithal ama bunun dışındaki bütün işleri 6'ıncı ayın sonunda inşallah bitireceğiz."

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GÜNDEM Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

FOTOĞRAF 34 Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da atılan yeni AKM'nin yapımı sürüyor. İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında AKM'de çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına göre yürütülürken 5 bloktan oluşan AKM'nin kaba inşaatı tamamlandı. AKM inşaatının yüzde 70'i tamamlandHareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin yapımı da sürüyor. Opera kulesinde kullanılmak üzere 15 bin adet özel el yapımı seramik siparişi verildi. Siparişleri gelen seramiklerin montajı yapılıyor, opera içindeki sahne koltuk altı basamaklar da tamamlanıyor. Ana opera salonunun mekanik sahne sistemlerinin siparişlerinin yurt dışından salgın nedeniyle geç geleceği, bu yüzden opera ve ana salonun 2021'in sonunda açılacağı öğrenildi. 4 katlı kapalı otopark tamamlanırken alt katlardaki elektrik ve mekanik ince işlerin yapımı devam ediyor. AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak. AKM'nin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor. Yeni AKM hızla yükseliyor: Yüzde 70'i tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan ve Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 70'i tamamlandı. AKM'nin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

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FOTOĞRAF 26 İstanbul'da Beyoğlu'na 2017' yılında başlanan Taksim Camii inşaatında sona gelindi. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda binanın dış cephesinin tamamlanmış, camları yerlerine takılmıştı. Caminin 61 metre yüksekliğindeki minarelerinin tamamlanmasının ardından çevresinde bulunan iskeleler söküldü. Caminin bodrum katları, otoparkları, İslami Sanat Merkezi olarak kullanılacak bölümün yapımı bitti. Camide şu anda iç bölümlerde süslemeler ile ince işçilikler için hummalı çalışma devam ediyor. Bu yıl içinde ibadete açılması planlanan caminin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini mabedlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi. Proje tamamlandığında aynı anda 2 bin 575 kişi ibadet edebilecek. Projede yer altında üç kat otopark alanı bulunacak. Burada 165 araç park edebilecek. 2 bin 574 metrekare kapalı alanı bulunan yapıda konferans, sergi salonları da yer alacak. Taksim'e cami çok yakıştı: Minareler tamamlandı kule vinçler söküldü Taksim'de yapımına 17 Şubat 2017 tarihinde başlanan Taksim Camii inşaatında sona gelindi. İnşaatta kullanılan kule vinçlerin sökülmesi ve minarelerin tamamlanmasıyla Taksim caminin silueti de ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 İstanbul Taksim Meydanı’nda temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı. Cami inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İç süslemeleri ve hattatların yapacağı son işçiliği de düşünürsek Ramazan Ayı’nda yani nisanda büyük bir heyecanla Taksim Camii’ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istikamette devam ediyor” dedi. İstanbul'da yapımına 17 Şubat 2017'de başlanan Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı’nda yani Nisan 2021’de ibadete açılması planlanıyor. Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman’ın yaptığı Taksim Camii’nin inşaatına Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart’ta ara verilmişti. 1 Haziran’da yeniden başlanan caminin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İşçiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takıp çalışıyor. Caminin dış cephe işçiliğinin büyük bir kısmı tamamlanarak, pencereleri takıldı. Caminin içerisindeki imalatlar ve süslemeler ise devam ediyor. Cuma namazı çıkışı Taksim Camii inşaatını ziyaret ederek, bilgi alan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Heyecan ve merakla Taksim Camii’nin açılacağı günü bekliyoruz. Zaman zaman camiyi ziyaret ederek, çalışmaları yerinde takip ediyorum. Tamamlandığında Taksim için çok kıymetli olacak. Pandemi dolayısıyla çalışmalar istediğimiz hızda gitmese de yine de devam ediyor” diye konuştu. Minare kaplamalarının tamamlanıp açıldığını anlatan Yıldız, “Dış cephe kaplamaları tamamlandı, camlar, çerçeveler yerlerine takıldı. Selamlık bölümünde ibadete açılacağı güne doğru hazırlıklar yapılıyor. Caminin içinde halı altı, zemin düzenlemesi devam ediyor. Ahşap ve mermer kaplamaların takılması için çalışmalar yapılıyor. Aynı şekilde, prekast modüllerin (cephe kaplama sistemi) yapımına başlandı, montalamaları yapılacak” ifadelerini kullandı. Cami inşaatının yüzde 75-80’inin tamamlandığını söyleyen Yıldız, “İçerisinin tezyinatı da ocak sonu gibi bitmiş olacak. İç süslemeler ve hattatların yapacağı son işçiliği de hesaba katarsak Ramazan Ayı’nda yani nisanda büyük bir heyecanla Taksim Camii’ni ibadete açacağız, hazırlıklar bu istikamette devam ediyor” dedi. Aynı anda 2 bin 500 kişi namaz kılabileceğini aktaran Haydar Ali Yıldız, “Otoparkın inşaatı tamamlanmak üzere, tavan işçiliği bitti. Ayrıca, cami Türk İslam sanat eserlerinin sergilendiği sergi ve kültür merkezi de olacak. Hem ibadet anlamında önemli bir ihtiyaca cevap verecek, Taksim’e, Beyoğlu’na, İstanbul’a değer katacak hem de otopark ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu Taksim Camii’nin yüzde 80’i tamamlandı İstanbul Taksim Meydanı'nda temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii'nin yüzde 80'i tamamlandı. 2 bin 575 kişinin aynı anda namaz kılabileceği kapalı alana sahip caminin Ramazan Ayı'nda yani Nisan 2021'de ibadete açılması planlanıyor. BiP'te paylaş

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