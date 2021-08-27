Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la 3,5 saat görüşüldü yine görüşürüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Bosna Hersek'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Afganistan'daki tahliyelere ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Öncelikle dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik.https://t.co/1lJJ8NFtUe — Yeni Şafak (@yenisafak) August 27, 2021

"Kabil'deki saldırıyı milletçe kınıyoruz"

Kendisine gelen ilk bilgilerde 72 kişinin öldüğünü, bunların içerisinde Taliban'dan da ölenlerin söz konusu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması da bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Burada Afgan halkına biz milletçe geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bütün yakınlarına ve Afgan milletine de başsağlığı diliyoruz. Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bizim şu an için Afganistan'da önceliğimiz, vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir. Yoğun bir şekilde bu tahliye çalışmaları da devam ediyor. Afganistan'dan ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili gerekli planlamaları titizlikle yaptık ve peyderpey gelmek isteyen vatandaşlarımız şu anda ülkemize dönüyorlar. Bu tahliyeleri havalimanındaki olağanüstü şartlarda şu ana kadar başarıyla gerçekleştirdik ve gelen vatandaşlarımızın da çok çok memnun olduklarını, mutlu olduklarını da görüyoruz."

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Afganistan'dan tahliyeler devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyesinin de devam ettiğini dile getirerek, güzergahın daha çok Kabil Askeri Havaalanı'ndan İslamabad'a gidip, oradan da Türk Hava Yollarının uçaklarıyla gelmek isteyen gerek sivil gerekse askeri heyetlerin ülkeye getirildiğini anlattı. Bu süreç boyunca Afgan halkının barışına, huzuruna ve istikrarına çok önemli katkılar sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "20 yıldır Türkiye gerek devletiyle gerek sivil yatırımcılarıyla iş adamlarıyla hep Afganistan'da yer almıştır. Altyapı, üstyapı bütün bu çalışmalarda gerekli olan adımları atmıştır. Bu karar doğrultusunda da biz tahliyeleri en kıza zamanda ve en hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Bu konuda ilgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor. Gerek istihbaratımız gerek Savunma Bakanlığımız gerek Dışişleri Bakanlığımız bu sürecin yakın takipçisi konumundayız." diye konuştu.

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OYNAT 01:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: BBC’nin yalan söylemesini normal karşılarım da muhalefeti böyle görmek istemezdik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. BBC'nin, Türkiye'de bir mülteci merkezi kurulacağına dair asılsız haberini sürdüren muhalefete tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefetin bu tür yalan ve iftiralarda geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu. Bunların öyle bir karakteri yok. Her şeyleri yalan. BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bu ülkenin ana muhalefeti böyle görmek istemezdik. Sel ve yangın felaketlerinde de aynı şeyi yaptılar. Bir lehte açıklamalarını duydunuz mu. Tam aksine bunlar kepaze bir takım.' dedi. BiP'te paylaş

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Taliban'la temas devam ediyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taliban'la temas devam ediyor mu? Türkiye'nin Afganistan konusunda bundan sonraki yol haritası ne olacak. Havalimanın işletilmesinde Türk firmalarının devreye gireceği noktasında yorumlarda var. Türkiye iç kamuoyunda Taliban'la temas edilmesi noktasında size yöneltilen eleştiriler de var. 'Temas edilmemeli, görüşülmemeli.' şeklinde. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olur?" sorusu üzerine, kimlerin bu noktada nasıl ve ne tür eleştiriler yaptığını bilemeyeceğini söyledi.

Herkesin eleştiri hakkının mahfuz olduğunu, istediği eleştiriyi yapabildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

OYNAT 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir şaklaban da bulmuşlar yalan terörünü sürdürüyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Göç baskının en yakın olduğu ülke Türkiye. Ama Türkiye'nin içindeki bazı mahfiller var ki, bunlar yalan terörü estiriyorlar.



Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında mevcut Afgan göçmen sayısı 300 bin. Bay Kemal ve onun izinde gidenler 1,5 milyon olarak açıklıyorlar. Bunların hepsi yalan, adamların işi gücü yalan. Bir şaklaban da bulmuşlar, yalan terörünü sürdürüyorlar.' ifadelrini kullandı.

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"Bizim kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yok"

"Bizim de kiminle, nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Biz şu anda büyükelçiliğimizi Kabil Havaalanı'nın içerisindeki askeri bölüme taşıdık ve bizim büyükelçiliğimiz oradaki askeri bölümde bu tür faaliyetlerini sürdürüyor. Görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak ilk görüşme, 3,5 saat süren bir görüşmeyi, büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler. Ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Onların beklentileri nedir, bizim beklentimiz nedir, bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Görüşmeden bu tür şeyleri yapmak mümkün değil. Bu bakımdan da diplomasi diyorsanız, tabii bu insanlara şunu da söylemek lazım, diplomasi nedir arkadaş? İşte diplomasi budur. Bunu da birinci derecede kimler yürütür? Dışişleri yürütür, Dışişlerinin temsilcileri yürütür, siyasiler yürütür. Yaptığımız iş budur. Tabii şu anda da arkadaşlarımız bunu kararlılıkla sürdürmektedir."

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Kabil havalimanı işletmesi

Kabil'deki havalimanı işletmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Taliban havalimanı işletmesini siz yapın diyor. ancak bizim askerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği daha önemli. Önceliğimiz oradaki sükunetin sağlanması, ondan sonra düşünüp karar veririz. İşletme talebi var ama daha karar vermedik." diye konuştu.

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BBC'nin 'mülteci merkezi' yalanına destek veren muhalefet özür diler mi?

Muhalefetin bu tür yalan ve iftiralarda geri dönüş yaparak özür dilediğini duydunuz mu. Bunların öyle bir karakteri yok. Her şeyleri yalan. BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bu ülkenin ana muhalefetinden böylesini beklemezdim. Sel ve yangın felaketlerinde de aynı şeyi yaptılar. Bir lehte açıklamalarını duydunuz mu. Tam aksine bunlar kepaze bir takım.