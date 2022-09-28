Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN TÜRK ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış politika ile ilgili de soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış için umutsuz değilim. Böyle hemen netice alırız demek de hayal olur. 4 şehirde yapılan referandum olayı sıkıntıyı getiriyor. Keşke böyle bir referanduma gidilmeseydi de bütün bunları diplomasi yoluyla çözebilseydik, çözebilseydiler." dedi.

"ZELENSKİY DESTEĞİMİZİ İSTİYOR"

2014'te de benzer bir durumun Kırım'da olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz o zaman başarılı olamamıştık. Sayın Putin'e 'Kırım'da bizim yoldaşlarımız var, attığınız adım doğru değil' demiştik fakat başarılı olamamıştık. Sayın Zelenskiy de 4 bölgedeki referandumla ilgili desteğimizi istiyor. Arkadaşlarım bağlantı kuracak ve yarın Putin'le bu konuları etraflıca ele almak istiyorum. Şu ana kadar bizim daha çok Ukrayna tarafından gelen tahıl vardı. Bu tahılda da 5 milyon tonu aşmış vaziyetteyiz. Ama gübre olayında daha çok Rusya tarafı önem arz ediyor. Onlarla da bu konuları görüşüp çözebilirsek, tarımda gübreye ihtiyacı olan ülkeleri doyurmuş oluruz. Gübreyle beraber oralara da bereket getirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum ile ilgili, 'Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar. Onun için yarınki görüşmemizi randevu verilirse çok çok önemsiyorum.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"NÜKLEER SAVAŞI BIRAKIN KONUŞMAYI, DÜŞÜNMEMEK GEREKİR"

"Biz şu anda özellikle bu tahılı az gelişmiş fakir ülkelere nasıl aktarırız, bunun gayreti içinde olduk. Ne yazık ki %80'i zengin ülkelere gitti. Bu da ciddi manada sayın Putin'i rahatsız etti." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son görüşmelerimizde de bunlar gündeme geldi. Bundan sonraki süreçte hedefimiz, fakir olan ülkelere bunu göndermekte başarılı olalım. Burada 2 şey önem arz ediyor; tahıl ve gübre. Henüz biz Rusya'dan bunu çekmiş değiliz. Tahıl ve gübrede Rusya kanadı devreye girecektir." açıklamasında bulundu.

"GÖRÜŞMEMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Nükleer savaşa gitmenin bedelinin felaket olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir. Bunları zaten hiç gündeme getirmeden, diplomasi yoluyla bu işi çözmek en isabetli adım olacaktır. Ukrayna'nın işgal altındaki bazı bölgelerinde, Rusya'ya katılım için referandum düzeltilmesi endişe vericidir. Bu türden gelişmeler diplomatik sürecin canlandırılmasını zor sokuyor. Ukrayna'nın işgal edilen bölgelerindeki referandum olayı, ilhak kararı çıkarsa ki endişeliyim. Tanıdığım Putin kafasına bir şey koyduysa onu bir şekilde yapar. Onun için yarınki görüşmemizi randevu verilirse çok çok önemsiyorum." diye konuştu.

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OYNAT 02:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ne Lozan'ı ne Paris'i dinliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Midilli ve Sisam'ı silahlandıran Yunanistan'ın artan provokasyonlarına ilişkin, 'ABD ambargoyu kaldırsa da kaldırmasa da, 'Türkiye sen ne yaparsan yap' diyor. Lozan'a baktığımız zaman bir defa buralar silahtan ari olan adalardır. Bu adalara ABD maalesef, ne Lozan'ı ne Paris'i dinliyor. Bunları dinlemeden bu adımları attı, atıyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Midilli ve Sisam'ı silahlandıran Yunanistan'ın artan provokasyonlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ABD, her şeyden önce NATO'da beraber olduğumuz üyeler arasında adil davranmıyor. NATO'da Türkiye ile Yunanistan mukayese edilemez. Biz NATO'da ilk 5 içerisindeyiz. Hem yaptığımız ödemelerle, hem kara kuvvetleriyle NATO'da bu kadar önemli bir konumda olan bir ülkeyiz. ABD'nin bu adalara bu kadar silah, mühimmat göndermesi kabul edilebilir bir şey değil. ABD'den beklenti Yunanistan'ı yanlış hesaba sevk etmemesi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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