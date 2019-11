Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: ABD ziyareti netleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki liderin, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit ettikleri bildirildi.

Trump tweet attı

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Just had a very good call with President @RTErdogan of Turkey. He informed me that they have captured numerous ISIS fighters that were reported to have escaped during the conflict – including a wife and sister of terrorist killer al Baghdadi…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2019