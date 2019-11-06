Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü ABD ziyareti netleşti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü: ABD ziyareti netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit ettikleri bildirildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki liderin, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit ettikleri bildirildi.

Trump tweet attı

ABD Başkanı Donald Trump, görüşmeye ilişkin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

  • Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını ve 13 Kasım'da Erdoğan'la görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

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