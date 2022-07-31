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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkcell Süper Kupayı kazanan Trabzonsporu kutladı
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu
SPOR
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Süper Kupa'nın sahibi oldu
Süper Kupa Trabzonsporun

Süper Kupa Trabzonspor'un

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