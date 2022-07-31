Cumhurbaşkanı Erdoğan Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan @Trabzonspor’u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/oxrxsNaL6f
2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan @Trabzonspor’u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/oxrxsNaL6f— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 30, 2022